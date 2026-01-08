Puede vivir fuera del agua durante días, moverse por tierra húmeda y devorar casi cualquier forma de vida acuática. El pez cabeza de serpiente se ha convertido en una de las especies invasoras más peligrosas del mundo, con presencia creciente en ríos de Asia y América del Norte.

Lo que en su hábitat original es una adaptación útil, fuera de él se transforma en una amenaza ecológica.

Cómo logra sobrevivir fuera del agua: las características de esta especie

Este pez posee un órgano suprabranquial que le permite respirar oxígeno atmosférico, funcionando como un pulmón primitivo. Gracias a esto puede:

Sobrevivir varios días fuera del agua

Resistir ambientes con bajo oxígeno

Cruzar tierra húmeda para colonizar nuevos ríos

El pez cabeza de serpiente se alimenta de peces nativos, anfibios, crustáceos e incluso aves acuáticas jóvenes. En ecosistemas invadidos puede provocar caídas superiores al 50% en las poblaciones locales en pocos años.

Además, se reproduce rápidamente y protege a sus crías, lo que acelera su expansión.

De Asia al resto del mundo

Originario del sudeste asiático, el pez fue introducido en otros países por el comercio de peces vivos, acuarios y liberaciones accidentales. En Estados Unidos se detectó por primera vez a comienzos de los 2000 y desde entonces sigue expandiéndose.

Su capacidad de “caminar” sobre tierra húmeda le permite superar barreras naturales entre cuerpos de agua.

Por qué preocupa tanto a las autoridades

Su avance provoca:

Pérdida de biodiversidad

Daños a la pesca

Altos costos de control ambiental

Por eso en muchos lugares es ilegal transportarlo o liberarlo, y las autoridades piden no devolverlo al agua si se lo captura.