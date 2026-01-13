La saturación del almacenamiento interno es uno de los problemas más frecuentes en los teléfonos actuales. Fotos en alta definición, videos largos, audios reenviados por WhatsApp y datos temporales que se acumulan en segundo plano terminan ocupando gigabytes invisibles que afectan el rendimiento.

Lo que muchos usuarios no saben es que borrar un archivo no significa eliminarlo por completo. En la mayoría de los casos, esos datos siguen guardados en la papelera del celular, ocupando espacio hasta que se eliminan de forma definitiva.

Por qué limpiar la papelera del celular mejora el rendimiento

Cuando la memoria está casi llena, el sistema operativo empieza a funcionar con más dificultad:las apps tardan más en abrir, las actualizaciones fallan y aparecen mensajes constantes de “almacenamiento insuficiente”.

La saturación del almacenamiento interno es uno de los problemas más frecuentes en los teléfonos actuales. Imagen: archivo.

Vaciar la papelera del celular permite:

Liberar varios gigabytes en segundos.

Evitar errores al instalar o actualizar aplicaciones.

Mejorar la velocidad general del dispositivo.

Reducir el riesgo de fallos del sistema por falta de espacio.

Dónde está la papelera en Android y cómo vaciarla

En la mayoría de los dispositivos Android, la papelera está integrada en la galería de fotos o en el administrador de archivos.

Pasos para vaciar la papelera en Android

Abre Galería, Fotos o Mis Archivos. Entra al menú (ícono de tres puntos o líneas). Toca Papelera o Eliminados recientemente. Selecciona Vaciar papelera o marca los archivos y eliminarlos definitivamente. Confirma la acción.

Esto borra de forma permanente fotos, videos y documentos que seguían ocupando memoria, aunque ya no los vieras.

Cómo vaciar la papelera en Google Fotos

Si usas Google Fotos como galería principal, los archivos eliminados se guardan durante 30 días antes de borrarse solos.

Para liberar espacio antes:

Abrí Google Fotos. Toca Colecciones → Papelera. Presiona Vaciar papelera. Confirma la eliminación definitiva.

Esto puede liberar decenas de gigabytes si usas el celular como cámara principal.

Cómo eliminar archivos basura

Además de fotos y videos, el teléfono guarda caché, archivos temporales, copias duplicadas y restos de apps desinstaladas.

Con Files by Google puedes limpiarlos así:

Abrí la app Files by Google. Entra en la pestaña Limpiar. Toca en Archivos basura. Confirma la limpieza.

Este proceso no borra información importante y ayuda a que el sistema funcione más rápido.

Consejos para mantener la memoria del celular optimizada

Para evitar que el problema vuelva a aparecer: