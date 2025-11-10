La Administración del Seguro Social (SSA) puso en marcha una modificación clave que impacta directamente en la vigencia de los beneficios de todos los jubilados. Quienes no se adapten a las nuevas normativas pueden perder la prestación y serpia difícil poder recuperar los pagos.

El Gobierno de los Estados Unidos implementó grandes cambios en lo que respecta a los beneficiarios de SSA con el fin de reducir los gastos del Estado.

Adiós al Seguro Social: una modificación clave pone en jaque los pagos de todos los beneficiarios

Desde el mes de septiembre, las autoridades del Seguro Social dejaron de emitir los pagos a través de cheques en papel. De esta forma, todos los adheridos al programa se vieron obligados a modificar el método de pago desde el sitio web con sus respectivos usuarios.

Con los sistemas digitales, los depósitos se realizan directamente en la cuenta bancaria del beneficiario o a través de la tarjeta de débito “Direct Express”. Este método reduce los costos administrativos, evita retrasos postales y previene extravíos o falsificaciones que solían ser comunes con los cheques impresos.

La administración explicó que el cambio no afecta el monto de los pagos, sino únicamente la forma en que se reciben. Sin embargo, quienes no realicen esta modificación podrían ver interrumpidos sus depósitos mensuales de manera inmediata hasta actualizar su información de pago.

¿Por qué algunos beneficiarios podrían perder sus pagos?

La medida afecta a todas las personas que aún recibían sus beneficios del Seguro Social, Seguridad de Ingreso Suplementario o pagos de jubilación a través de cheques enviados por correo. El sistema dejará de emitirlos y exige que cada beneficiario elija una de las dos opciones electrónicas disponibles.

El cambio puede hacerse en línea, mediante la cuenta oficial “my Social Security”, o comunicándose directamente con la oficina local de SSA. También es posible hacerlo a través del Departamento del Tesoro, que gestiona la transición a depósitos directos o tarjetas prepagadas autorizadas.

¿Qué ocurre si un estadounidense no actualiza su método de pago?

Si un beneficiario no realiza el cambio dentro del plazo establecido, el Gobierno no podrá procesar sus próximos pagos. Esto significa que los depósitos quedarán suspendidos hasta que se proporcione la información bancaria o se solicite la tarjeta “Direct Express”.