Al momento de tramitar una licencia de conducir Real ID en Los Ángeles, será fundamental considerar las especificaciones federales que existen en cuanto a documentos para poder llevar a cabo la gestión sin inconvenientes.

Esta licencia, además de habilitar la circulación legal, es la única que puede utilizarse como prueba de identidad para fines oficiales desde la implementación de la Ley Real ID en mayo de 2025.

Los Ángeles prohibirá en agosto la licencia de conducir a todas las personas que no tengan este documento

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) indica que uno de los requisitos indispensables para quienes quieran tramitar este tipo de licencia de conducir es presentar un documento que evidencie la existencia de un Número de Seguro Social (SSN).

Por este motivo, se puede proporcionar

Formulario W-2

Formulario SSA-1099

Formulario 1099 emitido por entidades distintas al Seguro Social

Recibo de sueldo que incluya el nombre del solicitante y su número de Seguro Social

Tarjeta del Seguro Social

Quienes quieran tramitar su licencia de conducir Real ID en Los Ángeles tendrán que obligatoriamente llevar al DMV alguno de los ejemplos enlistados anteriormente.

Contar con un SSN es fundamental para tramitar una licencia de conducir Real ID. Imagen Ilustrativa generada con Chat GPT

Otros documentos que tendrán que presentar quienes quieran tramitar esta licencia de conducir en Los Ángeles

La Administración de Seguridad del Transporte (TSA) explica que otro requisito que todos deben cumplir es la presentación de documentos que acrediten

Nombre legal completo

Fecha de nacimiento

Dos comprobantes de domicilio principal

Estatus legal en Estados Unidos

Qué diferencia a esta licencia de conducir de otras

La licencia de conducir Real ID es garantía para las autoridades de que el documento se emitió respetando estándares de seguridad comunes a todos los estados. Por esto, además de circular, esta tarjeta puede utilizarse al momento de

Ingresar a determinadas instalaciones federales

Acceder a centrales nucleares

Abordar vuelos comerciales regulados por el gobierno federal

Es importante destacar que las licencias de conducir que no cumplen la Real ID tienen otros requisitos de tramitación, que deben consultarse en el DMV correspondiente.