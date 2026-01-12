El llamado principal es a completar esquemas de vacunación atrasados, especialmente en bebés y niños, y a vacunar a las mujeres embarazadas.

Las regulaciones gubernamentales de los Estados Unidos establecen una serie de límites claros respecto a las libertades que tienen los padres para registrar a sus hijos recién nacidos.

Si bien la potencia norteamericana se destaca y caracteriza por la libre voluntad con la que pueden vivir las personas, las autoridades consideran pertinentes gestionar el repertorio de nombres admitidos para sus nuevos futuros ciudadanos.

Uno por uno: los nombres prohibidos por Estados Unidos para nombrar a un recién nacido

Si bien los nombres forman parte del aspecto de identidad de una persona y en muchos casos puede ser original, las autoridades federales impusieron normativas que limitan la creatividad de los padres.

De acuerdo con las políticas del Registro Civil, no habrá consecuencias penales, pero se rechazará inmediatamente el nombre sugerido.

Estados Unidos no tiene un único artículo o ley federal que establezca nombres prohibidos. Las limitaciones vienen de leyes estatales y códigos administrativos de cada estado

El Registro Civil en Estados Unidos controla cuáles son los nombres que los padres eligen para sus recién nacidos. Fuente: Archivo.

Ningún recién nacido estadounidense podrá ser registrado con un nombre o apellido que contenga las siguientes características:

Contenga caracteres que no existan en el inglés.

Utilice números.

Contenga puntos.

Se escriba con símbolos.

¿Qué otros nombres están prohibidos en Estados Unidos?

Dentro de las limitaciones de caracteres o detalles que puedan presentarse en un nombre, no suelen ser admitidos los títulos nobiliarios como “Rey” o “Reina”.

El fin principal de estas normativas es mantener por encima el “interés superior del niño”. De esta forma, puede que haya nombres que no deban ser prohibidos, pero que las autoridades consideren problemáticos.

Estos casos, los padres del niño pueden apelar y puede haber lugar a una audiencia administrativa para determinar una resolución.