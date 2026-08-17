En esta noticia
El sistema tributario de Estados Unidos incluye mecanismos de control para detectar ingresos no declarados o inconsistencias fiscales. El Servicio de Impuestos Internos (IRS) puede revisar información financiera cuando ciertos movimientos superan determinados umbrales y no coinciden con la declaración de impuestos presentada por el contribuyente.
Los bancos deben reportar todos los movimientos de estas cuentas bancarias
Los bancos y procesadores de pago deben reportar actividad financiera cuando un usuario supera:
- USD 20.000 en ingresos brutos anuales
- Más de 200 transacciones en el mismo año calendario
Esta información se envía mediante formularios fiscales que permiten al IRS cruzar datos con la declaración presentada por el contribuyente.
El trámite clave para evitar problemas con el IRS
El trámite más importante para evitar problemas con el IRS es presentar la declaración de impuestos de forma correcta y completa.
En este proceso los contribuyentes deben informar:
- Todos los ingresos obtenidos durante el año
- Actividades comerciales o profesionales
- Pagos recibidos a través de plataformas digitales
- Deducciones y créditos fiscales aplicables