El sistema tributario de Estados Unidos incluye mecanismos de control para detectar ingresos no declarados o inconsistencias fiscales. El Servicio de Impuestos Internos (IRS) puede revisar información financiera cuando ciertos movimientos superan determinados umbrales y no coinciden con la declaración de impuestos presentada por el contribuyente.

Los bancos deben reportar todos los movimientos de estas cuentas bancarias

Los bancos y procesadores de pago deben reportar actividad financiera cuando un usuario supera:

USD 20.000 en ingresos brutos anuales

Más de 200 transacciones en el mismo año calendario

Esta información se envía mediante formularios fiscales que permiten al IRS cruzar datos con la declaración presentada por el contribuyente.

El IRS puede revisar información financiera cuando un contribuyente supera ciertos umbrales de ingresos y operaciones. Fuente: Archivo.

El trámite clave para evitar problemas con el IRS

El trámite más importante para evitar problemas con el IRS es presentar la declaración de impuestos de forma correcta y completa.

En este proceso los contribuyentes deben informar: