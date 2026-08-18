Las familias con hijos en Estados Unidos que cumplen ciertos requisitos de ingresos y que aún no presentaron su declaración de impuestos, podrán acceder al Child Tax Credit (CTC) y su parte reembolsable, el Additional Child Tax Credit (ACTC).

Para el año fiscal 2025, el crédito puede alcanzar los 2,200 dólares por cada hijo que reúna los requisitos necesarios, mientras que la parte que se entregará en efectivo alcanzará los 1,700 dólares por hijo.

En el caso de las familias que aún no hayan presentado su declaración de impuestos 2025, tienen un máximo de 3 años para poder reclamar el dinero de este crédito. Por ejemplo, quienes tengan 4 hijos elegibles, podrían recibir hasta 6,800 dólares en mano.

Cuándo se considera que un hijo es elegible para este crédito

Para qué un hijo pueda considerarse elegible, debe cumplir con una serie de condiciones relacionadas con su edad, parentesco, residencia y situación fiscal.

Los principales requisitos son

Tener menos de 17 años al momento de finalización del año fiscal

Ser hijo, hija, hijastro, hermano, hermana, hermano o hermana por parte de padre o madre, o determinados descendientes de estas personas

No haber aportado más de la mitad de su propio sustento durante el año

Haber vivido con el contribuyente durante más de la mitad del año

Ser declarado como dependiente en la declaración de impuestos

No presentar una declaración conjunta, salvo determinadas excepciones vinculadas a la devolución de impuestos

Ser ciudadano estadounidense, nacional de Estados Unidos o extranjero residente

Es importante destacar que, tanto el contribuyente como cada hijo elegido debe contar con un número del Seguro Social válido.

IRS entregará 1,700 dólares por cada hijo elegible. Fuente: Shutterstock. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Cómo funciona el crédito

El CTC puede llegar hasta los 2,200 dólares por cada hijo elegible y dentro de este beneficio el ACTC puede llegar hasta los 1,700 dólares por hijo, aunque esto estará sujeto a ingresos y circunstancias fiscales.

Aquellos padres con ingresos anuales de 200,000 dólares o 400,000 dólares en el caso de matrimonios que presentan una declaración conjunta recibirán el monto total. Por encima de estos límites, en cualquiera de ambos casos, el crédito es parcial.