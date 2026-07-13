Colocar un trozo de tiza dentro del armario ayuda a absorber la humedad y a neutralizar los malos olores de manera natural y económica. La tiza, gracias a su composición a base de carbonato de calcio, capta la humedad ambiente antes de que esta favorezca la aparición de hongos o bacterias.

El truco se volvió popular entre quienes buscan alternativas caseras a los deshumidificadores y desodorantes de ambiente comerciales. No requiere instalación ni mantenimiento complejo, y puede aplicarse en placares de cualquier tamaño.

¿Para qué sirve la tiza dentro del armario?

La tiza actúa como un absorbente natural de humedad. En espacios cerrados como el armario, el aire húmedo favorece la aparición de manchas, moho y ese olor característico a encierro que se pega en la ropa.

Al colocarla en un rincón o colgada en una bolsita de tela, la tiza capta esa humedad antes de que se acumule. Esto reduce la proliferación de bacterias, que son las principales responsables de los olores desagradables en los textiles.

Cómo usarla correctamente:

1- Envolver 3 o 4 trozos de tiza en un paño o media de tela fina

2- Atar el extremo y colgar el paquete de una percha

3- Reemplazar la tiza cada dos o tres meses, según el nivel de humedad del ambiente

Colocar un trozo de tiza dentro del armario ayuda a absorber la humedad y a neutralizar los malos olores.

¿Por qué la recomiendan para el placard?

Además de controlar la humedad, el carbonato de calcio de la tiza actúa como repelente natural frente a polillas y otros insectos que suelen dañar la ropa guardada por temporadas. Esto la convierte en una barrera extra sin necesidad de naftalina ni aerosoles.