El Servicio de Impuestos Internos (IRS) confirmó un importante beneficio fiscal para las familias que atraviesan un proceso de adopción.

El Crédito por Adopción puede alcanzar los USD 17.670 por cada hijo elegible durante 2026, aunque no todo el monto funciona como un depósito directo.

El monto final depende de la situación fiscal de cada contribuyente y de los gastos que cumplan con las condiciones establecidas por el organismo.

Cuánto dinero pueden recibir las familias por el Crédito por Adopción

El Crédito por Adopción es un beneficio fiscal destinado a contribuyentes que afrontaron gastos calificados durante un proceso de adopción.

Para el año fiscal 2026, el IRS estableció un máximo de USD 17.670 por cada niño elegible, un incremento respecto del límite de USD 17.280 vigente para 2025.

Sin embargo, existe una diferencia fundamental: hasta USD 5.120 del crédito pueden ser reembolsables. Esto significa que esa parte puede generar un reembolso incluso cuando el contribuyente no tenga suficiente impuesto federal a pagar para utilizar todo el crédito.

El monto máximo corresponde al crédito total disponible , mientras que la parte reembolsable tiene su propio límite.

El documento para reclamar el beneficio del IRS

Para solicitar el Crédito por Adopción, uno de los documentos centrales es el Formulario 8839, Qualified Adoption Expenses.

Este formulario se presenta junto con la declaración federal de impuestos y permite informar los datos relacionados con el menor y los gastos de adopción que reúnen las condiciones establecidas por la normativa.

El contribuyente debe conservar además la documentación que permita respaldar los gastos declarados y la situación de la adopción. Dependiendo del caso, pueden existir requisitos adicionales relacionados con la identificación del menor.

El IRS contempla identificadores como el Número de Seguro Social (SSN), el Adoption Taxpayer Identification Number (ATIN) o el Individual Taxpayer Identification Number (ITIN), según las circunstancias de la adopción.

Qué gastos de adopción pueden entrar en el crédito

El beneficio no se aplica de manera indiscriminada a cualquier gasto realizado por una familia. La normativa establece qué costos pueden considerarse gastos calificados de adopción .

Entre ellos pueden encontrarse determinados honorarios profesionales, costos judiciales y gastos relacionados directamente con el proceso de adopción, siempre que cumplan las condiciones fiscales correspondientes.

Antes de reclamar el crédito es importante guardar los comprobantes y registros de los gastos y verificar que cada importe cumpla con las reglas del IRS.

Quiénes pueden acceder al Crédito por Adopción en 2026

No todas las familias reciben automáticamente el beneficio. El IRS establece condiciones relacionadas con el contribuyente, el menor y los ingresos del hogar.

Para 2026, el crédito comienza a reducirse para contribuyentes cuyo ingreso bruto ajustado modificado (MAGI) supera los USD 265.080 y desaparece completamente cuando alcanza los USD 305.080 o más.

También existen reglas sobre el estado civil y la presentación de la declaración: en términos generales, las personas casadas deben presentar una declaración conjunta para reclamar el crédito, aunque existen excepciones específicas contempladas por el IRS.

Por lo tanto, tener gastos de adopción no garantiza recibir USD 17.670. El ingreso, el tipo de adopción, los gastos realizados y la situación tributaria pueden modificar el monto final.