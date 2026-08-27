Atención en Barajas y El Prat | Estos son los documentos que pueden exigirte antes de viajar fuera del país.

Organizar un viaje al extranjero implica algo más que reservar vuelos y alojamiento: la documentación obligatoria es uno de los aspectos que más problemas puede dar si se descuida. En los controles de aeropuertos como Madrid-Barajas o Barcelona-El Prat, y en cualquier otra frontera del país, los agentes pueden exigir varios documentos antes de permitir la salida.

Los requisitos varían según el destino y las circunstancias del viajero, y son especialmente específicos cuando viajan menores de edad. Repasar con tiempo qué documentación hace falta evita contratiempos de última hora, sobre todo en temporada alta.

España prohibirá el ingreso y salida del país a ciudadanos y extranjeros que posterguen este trámite con su pasaporte. Shutterstock

Qué documento de identidad necesitas para viajar fuera de España

Para los ciudadanos españoles, el documento necesario depende del destino. Para viajar dentro de la Unión Europea, el Espacio Económico Europeo y la Confederación Suiza, basta con el DNI en vigor. Para salir fuera de esos territorios, es obligatorio el pasaporte vigente.

Ahí es donde conviene anticiparse, porque la renovación del pasaporte se ha convertido en un trámite clave con cierta demora. El Ministerio del Interior permite iniciarla cuando el documento está dentro de sus últimos 12 meses de vigencia, un margen pensado para planificar sin que el pasaporte expire por el camino.

No respetar esos tiempos puede salir caro. Las autoridades advierten de que iniciar el trámite fuera del plazo recomendado, o hacerlo con el documento ya caducado, puede implicar mayores tiempos de espera, verificaciones adicionales y problemas para cruzar fronteras. Por eso conviene revisar la fecha de caducidad antes de reservar cualquier viaje.

España prohibirá el ingreso y salida del país a ciudadanos y extranjeros que posterguen este trámite con su pasaporte. Shutterstock

Qué documentos deben llevar los menores para viajar

Los menores que viajen fuera de España deben llevar su propia documentación de viaje según su nacionalidad y destino. En el caso de los menores españoles, necesitan el DNI en vigor para moverse por la UE, el EEE y Suiza, y el pasaporte vigente para viajar fuera de esos territorios.

Los menores extranjeros que se encuentren en España deben presentar el pasaporte de su Estado o un documento de viaje válido, además de cumplir los requisitos de su país de origen. En este punto, los documentos son los mismos que para un adulto; la diferencia llega cuando el menor viaja sin sus padres.

Cuándo hace falta una autorización especial para el menor

Aquí está el requisito que más se desconoce. Cuando un menor de 18 años español viaja al extranjero solo o acompañado por un adulto que no es su representante legal (es decir, que no ejerce la patria potestad ni la tutela), es obligatorio contar con una autorización firmada por sus progenitores o tutores.

Esta autorización, regulada por una instrucción de la Secretaría de Estado de Seguridad de 2019, busca reforzar los controles y prevenir situaciones de riesgo. Los agentes de fronteras tienen potestad para inspeccionar la documentación del viaje y verificar que el menor cuenta con permiso para salir del país, siempre con el objetivo de proteger su interés superior.

Dónde se tramita la autorización de viaje del menor

El permiso puede tramitarse ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, como la Policía Nacional o la Guardia Civil. Debe acudir uno de los representantes legales del menor y presentar la documentación requerida.

Entre los documentos necesarios figuran el DNI o pasaporte de la persona que hace el trámite, un documento vigente que acredite la identidad del menor y la documentación que pruebe la patria potestad, la tutela o la representación legal. En el caso de los menores extranjeros residentes en España, sus representantes deben acudir a las autoridades consulares correspondientes para completar la documentación que exija su legislación nacional.

Al tratarse de una garantía adicional, y dado que en verano las citas se saturan, lo más recomendable es gestionar toda la documentación con antelación, tanto la del menor como la renovación del pasaporte, para no encontrarse con sorpresas al llegar al aeropuerto.