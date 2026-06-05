En esta noticia
- El gobierno confirmó que todas las personas que cumplan con esta condición podrán viajar sin visa: ¿Cómo se debe presentar el pasaporte?
- Podrán viajar sin visa a más de 150 destinos internacionales: ¿Por qué los estadounidenses tienen estos beneficios?
- ¿Cuáles son los países a los que se puede viajar sin visa y en qué condiciones?
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Estados Unidos tiene uno de los pasaportes más fuertes del mundo por el acceso que se le permite a más de 150 países sin la necesidad de solicitar una visa para ingresar. Las reglas pueden variar según la región a la que se desee ir y solo se debe cumplir con este requisito.
Para poder gozar de este beneficio solo se debe contar con un pasaporte estadounidense que cumpla con estas condiciones para considerarse válido. Sin este documento, no se podrá ni siquiera salir de Estados Unidos por las reglas sobre viajes internacionales.
El gobierno confirmó que todas las personas que cumplan con esta condición podrán viajar sin visa: ¿Cómo se debe presentar el pasaporte?
Los estadounidenses pueden viajar sin visa a 179 países, aunque lo recomendable es consultar la lista de países antes de hacer planes. Lo único que deben presentar es un pasaporte válido y a su vez, cumplir con los requisitos de ingreso que establezca cada lugar.
Para que un pasaporte se considere válido debe:
- Encontrarse en su periodo de vigencia, con al menos 6 meses restantes
- Tener un buen estado físico: sin roturas ni manchas
Aunque no se necesite visa, algunos países podrán solicitar presentar el boleto de regreso o de continuación del viaje, en caso de que se trate de un viaje con más de un destino.
También pueden pedir un comprobante de que hay una reserva de alojamiento, así como también demostración de que se tienen los fondos suficientes para cubrir la estadía. En ocasiones, también puede pedir que se presenten formularios de autorización de viaje.
Podrán viajar sin visa a más de 150 destinos internacionales: ¿Por qué los estadounidenses tienen estos beneficios?
Esto sucede por varios convenios bilaterales y multilaterales que Estados Unidos tiene con varios países alrededor del mundo.
Actualmente, el pasaporte americano se encuentra décimo en el ranking de pasaportes que realiza Henley and Partners. Presentó una caída progresiva desde el 2022, siendo superado por otras naciones.
¿Cuáles son los países a los que se puede viajar sin visa y en qué condiciones?
Los ciudadanos estadounidenses pueden viajar sin visa a la mayoría de los países de Europa, el Caribe y Centroamérica, y Sudamérica. No obstante, en el caso de los países europeos se podría perder esta “vía libre” ya que se planea implementar un Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (ETIAS) para finales de 2026.
Americanos
- Anguila
- Antigua y Barbuda
- Argentina
- Aruba
- Bahamas
- Barbados
- Belice
- Bermudas
- Bolivia
- Bonaire, San Eustaquio y Saba
- Brasil
- Canadá
- Chile
- Colombia
- Costa Rica
- Cuba
- Curazao
- Dominica
- Ecuador
- El Salvador
- Granada
- Guatemala
- Guyana
- Haití
- Honduras
- Islas Caimán
- Islas Malvinas
- Islas Turcas y Caicos
- Islas Vírgenes Británicas
- Jamaica
- México
- Montserrat
- Nicaragua
- Panamá
- Perú
- República Dominicana.
- San Cristóbal y Nieves
- Santa Lucía
- San Martín
- San Vicente y las Granadinas
- Trinidad y Tobago
- Uruguay
- Venezuela
Europeos
- Albania
- Andorra
- Austria
- Bielorrusia
- Bélgica
- Bosnia y Herzegovina
- Bulgaria
- Chipre
- Croacia
- Dinamarca
- Eslovaquia
- Eslovenia
- España
- Estonia
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- Francia
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- Alemania
- Gibraltar
- Grecia
- Groenlandia
- Hungría
- Islandia
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- Italia
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- Liechtenstein
- Lituania
- Luxemburgo
- Malta
- Moldavia
- Mónaco
- Montenegro
- Países Bajos
- Macedonia del Norte
- Noruega
- Polonia
- Portugal
- Reino Unido
- República Checa
- Rumania
- San Marino
- Serbia
- Suecia
- Suiza
- Turquía
- Ucrania