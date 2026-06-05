Estados Unidos tiene uno de los pasaportes más fuertes del mundo por el acceso que se le permite a más de 150 países sin la necesidad de solicitar una visa para ingresar.

Estados Unidos tiene uno de los pasaportes más fuertes del mundo por el acceso que se le permite a más de 150 países sin la necesidad de solicitar una visa para ingresar. Las reglas pueden variar según la región a la que se desee ir y solo se debe cumplir con este requisito.

Para poder gozar de este beneficio solo se debe contar con un pasaporte estadounidense que cumpla con estas condiciones para considerarse válido. Sin este documento, no se podrá ni siquiera salir de Estados Unidos por las reglas sobre viajes internacionales.

Para poder gozar de este beneficio solo se debe contar con un pasaporte estadounidense que cumpla con estas condiciones para considerarse válido. El Cronista | Shutterstock y EFE.

El gobierno confirmó que todas las personas que cumplan con esta condición podrán viajar sin visa: ¿Cómo se debe presentar el pasaporte?

Los estadounidenses pueden viajar sin visa a 179 países, aunque lo recomendable es consultar la lista de países antes de hacer planes. Lo único que deben presentar es un pasaporte válido y a su vez, cumplir con los requisitos de ingreso que establezca cada lugar.

Para que un pasaporte se considere válido debe:

Encontrarse en su periodo de vigencia, con al menos 6 meses restantes

Tener un buen estado físico: sin roturas ni manchas

Aunque no se necesite visa, algunos países podrán solicitar presentar el boleto de regreso o de continuación del viaje, en caso de que se trate de un viaje con más de un destino.

También pueden pedir un comprobante de que hay una reserva de alojamiento, así como también demostración de que se tienen los fondos suficientes para cubrir la estadía. En ocasiones, también puede pedir que se presenten formularios de autorización de viaje.

Podrán viajar sin visa a más de 150 destinos internacionales: ¿Por qué los estadounidenses tienen estos beneficios?

Esto sucede por varios convenios bilaterales y multilaterales que Estados Unidos tiene con varios países alrededor del mundo.

Actualmente, el pasaporte americano se encuentra décimo en el ranking de pasaportes que realiza Henley and Partners. Presentó una caída progresiva desde el 2022, siendo superado por otras naciones.

¿Cuáles son los países a los que se puede viajar sin visa y en qué condiciones?

Los ciudadanos estadounidenses pueden viajar sin visa a la mayoría de los países de Europa, el Caribe y Centroamérica, y Sudamérica. No obstante, en el caso de los países europeos se podría perder esta “vía libre” ya que se planea implementar un Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (ETIAS) para finales de 2026.

Americanos

Anguila

Antigua y Barbuda

Argentina

Aruba

Bahamas

Barbados

Belice

Bermudas

Bolivia

Bonaire, San Eustaquio y Saba

Brasil

Canadá

Chile

Colombia

Costa Rica

Cuba

Curazao

Dominica

Ecuador

El Salvador

Granada

Guatemala

Guyana

Haití

Honduras

Islas Caimán

Islas Malvinas

Islas Turcas y Caicos

Islas Vírgenes Británicas

Jamaica

México

Montserrat

Nicaragua

Panamá

Perú

República Dominicana.

San Cristóbal y Nieves

Santa Lucía

San Martín

San Vicente y las Granadinas

Trinidad y Tobago

Uruguay

Venezuela

Europeos

Albania

Andorra

Austria

Bielorrusia

Bélgica

Bosnia y Herzegovina

Bulgaria

Chipre

Croacia

Dinamarca

Eslovaquia

Eslovenia

España

Estonia

Finlandia

Francia

Georgia

Alemania

Gibraltar

Grecia

Groenlandia

Hungría

Islandia

Irlanda

Italia

Kosovo

Letonia

Liechtenstein

Lituania

Luxemburgo

Malta

Moldavia

Mónaco

Montenegro

Países Bajos

Macedonia del Norte

Noruega

Polonia

Portugal

Reino Unido

República Checa

Rumania

San Marino

Serbia

Suecia

Suiza

Turquía

Ucrania



