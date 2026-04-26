El gobernador Ron DeSantis promulgó una reforma que cambia por completo el panorama para quienes circulan sin autorización. La nueva ley de tránsito en Florida apunta directamente a los conductores reincidentes y establece castigos mucho más severos. La normativa introduce modificaciones clave en la forma en que se identifica a los infractores. A partir de ahora, quienes acumulen faltas por manejar sin registro podrán ser catalogados como infractores habituales de tránsito, una figura que endurece automáticamente su situación legal. Este cambio en la legislación vial de Florida permite a las autoridades actuar con mayor rapidez frente a conductas reiteradas, especialmente en casos donde los conductores ignoran las sanciones previas. Uno de los puntos más importantes es el aumento de las penalidades. Con la nueva clasificación, cualquier infracción posterior puede escalar a delitos graves, incluso si se trata de faltas que antes eran consideradas menores. Entre las consecuencias más relevantes se incluyen: La ley también otorga más herramientas a la policía y a los jueces para actuar con firmeza en situaciones donde se pone en riesgo la seguridad vial. El cambio legal ya tiene fecha definida. Las disposiciones comenzarán a aplicarse en todo el estado a partir del 1 de julio de 2026, marcando un antes y un después en el control de conductores sin licencia.