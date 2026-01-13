En esta noticia

Guardar comida cocida es una práctica habitual en millones de hogares, sobre todo para ahorrar tiempo y evitar desperdicios. Sin embargo, no todos los alimentos reaccionan igual cuando se cocinan y se conservan para consumir más tarde. En el caso de la papa, un error frecuente puede tener consecuencias que van desde malestares digestivos hasta riesgos más serios para la salud.

Aunque a simple vista parezca inofensiva, la papa cocida puede transformarse en un foco de bacterias si no se almacena de manera correcta. La forma en que se enfría, el tiempo que permanece a temperatura ambiente y el método de recalentado son factores clave que muchas personas pasan por alto.

Por qué guardar papa cocida puede ser riesgoso

El principal problema aparece cuando la papa cocida se deja fuera de la heladera durante varias horas. En ese contexto, puede desarrollarse Clostridium botulinum, una bacteria que prospera en ambientes con poco oxígeno y que puede generar toxinas peligrosas para el organismo. Aunque no siempre produce cambios visibles en el alimento, su consumo puede provocar intoxicaciones graves.

Es muy peligroso | Esto es lo que pasa si guardas papa cocida para el día siguiente (Fuente: Archivo)
Además, la papa tiene un alto contenido de almidón, lo que favorece la multiplicación bacteriana si no se respetan las normas básicas de conservación. En este sentido, guardarla envuelta en papel aluminio o en recipientes herméticos sin un enfriado previo adecuado aumenta todavía más el riesgo.

Cómo conservar la papa cocida de forma segura

Para reducir los riesgos, la papa cocida debe enfriarse rápidamente luego de la cocción y guardarse en la heladera dentro de las dos horas posteriores. Lo ideal es almacenarla en recipientes limpios, poco profundos y bien tapados, pero nunca caliente. De esta manera, se limita la proliferación de bacterias.

Es muy peligroso | Esto es lo que pasa si guardas papa cocida para el día siguiente (Fuente: Archivo)
Al momento de consumirla al día siguiente, es clave que esté bien caliente en todas sus partes. De todos modos, si la papa presenta olor extraño, textura viscosa o un sabor inusual, lo más seguro es desecharla.