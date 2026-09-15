El método de cubrir las llaves del vehículo o la billetera con papel aluminio se ha vuelto afamado, dado que numerosas personas afirman que agrega una capa de protección contra ciertas tecnologías inalámbricas.

Esta práctica tiene como objetivo evitar eventualidades no deseadas que pueden surgir a causa de los sistemas de comunicación presentes en ciertos dispositivos , como las llaves inteligentes y las tarjetas con tecnologías RFID o NFC.

Razones para envolver las llaves del automóvil en papel de aluminio.

Los vehículos que permiten el acceso sin necesidad de una llave operan mediante una señal de radio que el automóvil reconoce cuando la llave se aproxima, permitiendo así la apertura de las puertas.

El inconveniente presente en este sistema es que facilita a ciertos individuos malintencionados emplear un método que se denomina ataque de retransmisión . Este consiste en capturar y amplificar dicha señal, simulando la proximidad de la llave para abrir las puertas del vehículo.

Al recubrir la llave con papel de aluminio, se logra bloquear la señal, ya que este material funciona como una barrera contra las ondas electromagnéticas.

Es crucial envolver completamente la llave para asegurar la efectividad del truco, evitando cualquier espacio que permita la fuga de la señal.

El inconveniente presente en este sistema es que facilita a ciertos individuos malintencionados emplear un método que se denomina ataque de retransmisión.

Para qué es conveniente recubrir la billetera con papel de aluminio

Envolver la billetera con papel aluminio se plantea un objetivo equiparable al mencionado anteriormente, dado que las tarjetas de débito y crédito han incorporado tecnología de pago sin contacto mediante la inclusión de chips RFID o NFC, lo que permite efectuar compras acercándolas al lector.

Al envolver la billetera con este material, los delincuentes se verán confrontados con una capa adicional de seguridad que les dificultará la lectura de dicha señal de proximidad.

¿Qué tan eficaz resulta este método?

En lo que respecta a la efectividad de este método, a pesar de que el papel aluminio puede ofrecer una capa de protección suplementaria, no sustituye otras acciones de seguridad tales como billeteras y fundas con bloqueo RFID.

Se sugiere emplear este enfoque de manera complementaria, fomentando prácticas adecuadas como resguardar las llaves del vehículo en un lugar seguro.