En la apertura de mercados de este martes, 15 de septiembre de 2026 en Estados Unidos, del Euro mantiene una cotización de 0.87 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una fluctuación del 0.46%.

En la última semana, la cotización del Euro mostró un leve aumento de 0.76%, mientras que en el último año no presentó variación (0.00%), indicando estabilidad en el periodo anual.

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La variación de del Euro durante la última semana

La volatilidad económica del Euro en la última semana fue del 2.68%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 5.21%.

La cotización del Euro hoy ha mostrado una tendencia positiva, marcando su cuarto día consecutivo de alza. Esta mejora se refleja en los datos recientes, que indican un aumento constante en el valor de la moneda.

A pesar de la tendencia positiva, es importante considerar factores económicos globales que podrían influir en su estabilidad a largo plazo.

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¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más apropiado.

Algunos de ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿En qué lugares se puede cambiar euro a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir Euro a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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Recomendaciones para cambiar o comprar euro en USA

para finalizar, compara tasas y comisiones en bancos o cooperativas de crédito, evita kioscos de aeropuertos, usa cajeros de tu red o tarjetas sin cargo internacional y lleva solo el efectivo necesario con identificación.