En la sesión de apertura de este martes, 15 de septiembre de 2026,del Peso colombiano cotiza a 3,107.43 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de 0.51% en relación con el día anterior.

En la última semana la cotización del peso colombiano retrocedió -0.07%, mientras que en el último año acumuló una caída de -16.92%, lo que sugiere una tendencia bajista.

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La variación de del Peso colombiano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana fue del 6.91%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, ya que la volatilidad anual ha sido del 13.54%.

Hoy, la cotización del Peso colombiano muestra una tendencia positiva, ya que en los últimos tres días ha experimentado un aumento constante. Este incremento indica un fortalecimiento de la moneda en comparación con los días anteriores.

La estabilidad de esta tendencia podría estar influenciada por factores económicos internos y externos, así como por el comportamiento del mercado. Es importante seguir monitoreando esta situación para evaluar su sostenibilidad a largo plazo.

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¿Cómo mandar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Los ciudadanos que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿En qué lugares se puede cambiar peso colombiano a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir Peso colombiano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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