La cotizaciónde la Libra esterlina este martes 15 de septiembre en Estados Unidos es de 0.74 USD. Dicho importe presenta una variación del 0.19% en comparación con la jornada anterior.

En la última semana, la cotización de la libra esterlina subió 0.54%, mientras que en el último año cayó 2.74%, señalando un repunte reciente pese a una tendencia anual negativa.

Lupa antimonopolio: La CNA abre investigación a la Liga MX mientras busca capital

La variación de de la Libra esterlina durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana de la Libra esterlina es del 2.72%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, dado que la volatilidad anual ha sido del 5.83%.

Hoy, la cotización de la Libra esterlina muestra una tendencia positiva con respecto a los últimos dos días. Este comportamiento sugiere un aumento en su valor, impulsado por factores económicos favorables.

Esta tendencia al alza podría indicar una mayor confianza en la economía británica, lo que podría atraer inversiones y mejorar la estabilidad de la moneda.

Lupa antimonopolio: La CNA abre investigación a la Liga MX mientras busca capital

¿Cómo trasladar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Aquellas personas que necesiten transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus necesidades.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar libra esterlina en Estados Unidos?

Para cambiar Libra esterlina a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union.

Frenón | Traxión prepara salida de la BMV con prima de 21% para sus accionistas

Recomendaciones para cambiar o comprar libra esterlina en USA

para finalizar, compara tasas y comisiones en bancos o cooperativas de crédito, evita kioscos de aeropuertos, usa cajeros de tu red o tarjetas sin cargo internacional y lleva solo el efectivo necesario con identificación.