En la apertura de mercados de este martes, 15 de septiembre de 2026 en Estados Unidos, del Quetzal guatemalteco mantiene una cotización de 7.62 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una alteración del 3.09%.

En el mercado del quetzal guatemalteco, la cotización subió 2.91% en la última semana y 1.82% en el último año, señalando una apreciación reciente más marcada.

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La variación de del Quetzal guatemalteco durante la última semana

La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana, del 33.15%, es significativamente mayor que la volatilidad anual de 20.38%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

Hoy, la cotización del Quetzal guatemalteco muestra una tendencia positiva, registrando un incremento en comparación con los días anteriores. Esto se refleja en un dato de 1 positivo, lo que indica que la moneda se fortalece frente a otras divisas.

En los días previos, la tendencia había sido variable, pero el resultado actual sugiere un cambio favorable en el mercado. Este comportamiento puede ser un indicativo de un crecimiento económico o de una mayor estabilidad financiera en el país.

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¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más adecuado.

Algunos de ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar quetzal guatemalteco en Estados Unidos?

Para cambiar Quetzal guatemalteco a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union.

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Consejos para cambiar o comprar quetzal guatemalteco en USA