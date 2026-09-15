En la apertura de mercados de este martes, 15 de septiembre de 2026 en Estados Unidos, del Peso dominicano mantiene una cotización de 58.6 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una fluctuación del 2.8%.

En el mercado del peso dominicano, la cotización registró un leve avance semanal de 0.17% y, en el último año, una caída de 7.43%.

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La variación de del Peso dominicano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana ha sido del 27.59%, lo que es significativamente mayor que su volatilidad anual del 11.81%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

La cotización del Peso dominicano ha mostrado hoy una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que la moneda ha ganado valor, lo cual es favorable para la economía nacional.

A pesar de la tendencia al alza observada hoy, es importante monitorizar la cotización en los próximos días para determinar si este patrón se mantiene. Un análisis continuo permitirá prever posibles fluctuaciones que puedan afectar el poder adquisitivo de la moneda.

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¿Cómo mandar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Los individuos que necesiten transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar peso dominicano por dólares en Estados Unidos?

Aquellos individuos que necesiten convertir Peso dominicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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