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El Gobierno ha confirmado que en la ciudad de Nueva York se intensifican los controles vehiculares para garantizar el cumplimiento de un trámite obligatorio.
Dichos operativos, coordinados por el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV), tienen como objetivo identificar automóviles que circulan con la inspección vencida o sin el sticker visible, lo cual constituye una infracción que puede acarrear multas inmediatas y otras sanciones.
Revisión detallada de cada vehículo para verificar el cumplimiento de este procedimiento del DMV
Se trata de la inspección anual, cuyo propósito es asegurar que el vehículo cumpla con lo estipulado:
- Cumpla con las condiciones mínimas de seguridad
- Mantenga los sistemas mecánicos en un estado óptimo
- Respete las normas ambientales y de emisiones
La importancia de esta inspección radica en garantizar la seguridad vial y el cumplimiento de regulaciones que protegen tanto a los ocupantes del vehículo como al medio ambiente.
Circular sin este control vigente podría acarrear sanciones inmediatas.
Qué aspectos son evaluados en el proceso de inspección
El DMV requiere la realización de controles sobre diversos componentes esenciales, entre los cuales se encuentran:
- Frenos
- Luces y señalización
- Neumáticos
- Emisiones contaminantes
- Sistemas de seguridad del vehículo
Las penalizaciones correspondientes a quienes no realicen este trámite a tiempo
Postergar la inspección puede implicar:
- Multas económicas (que aumentan con la demora y la reincidencia)
- Orden de corrección con plazo para regularizar
- Restricciones para renovar registro o seguro
- Si el auto presenta fallas graves, prohibición de circular hasta inspeccionar.