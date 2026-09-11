El Gobierno ha confirmado que en la ciudad de Nueva York se intensifican los controles vehiculares para garantizar el cumplimiento de un trámite obligatorio.

Dichos operativos, coordinados por el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV), tienen como objetivo identificar automóviles que circulan con la inspección vencida o sin el sticker visible, lo cual constituye una infracción que puede acarrear multas inmediatas y otras sanciones.

Revisión detallada de cada vehículo para verificar el cumplimiento de este procedimiento del DMV

Se trata de la inspección anual, cuyo propósito es asegurar que el vehículo cumpla con lo estipulado:

Cumpla con las condiciones mínimas de seguridad

Mantenga los sistemas mecánicos en un estado óptimo

en un estado óptimo Respete las normas ambientales y de emisiones

La importancia de esta inspección radica en garantizar la seguridad vial y el cumplimiento de regulaciones que protegen tanto a los ocupantes del vehículo como al medio ambiente.

Circular sin este control vigente podría acarrear sanciones inmediatas.

El Gobierno ha confirmado que en la ciudad de Nueva York se intensifican los controles vehiculares para garantizar el cumplimiento de un trámite obligatorio. Freepik

Qué aspectos son evaluados en el proceso de inspección

El DMV requiere la realización de controles sobre diversos componentes esenciales, entre los cuales se encuentran:

Frenos

Luces y señalización

Neumáticos

Emisiones contaminantes

Sistemas de seguridad del vehículo

Las penalizaciones correspondientes a quienes no realicen este trámite a tiempo

Postergar la inspección puede implicar: