En la apertura de mercados de este martes, 15 de septiembre de 2026 en Estados Unidos, del Peso mexicano mantiene una cotización de 17.15 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del 0.08%.

En la última semana, el peso mexicano avanzó 1.52%, pero en el último año acumula una variación de -7.07%, indicando una recuperación reciente frente a una tendencia anual negativa.

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La variación de del Peso mexicano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana fue de 7.1587%, lo que indica un comportamiento más estable en comparación con la volatilidad anual de 7.2542%, ya que 7.1587% es menor que 7.2542%.

La cotización del Peso mexicano hoy muestra una tendencia positiva, ya que en los últimos dos días ha incrementado su valor en comparación con los días anteriores. Este crecimiento refleja un aumento en la confianza del mercado y una mayor estabilidad económica en la región.

Analizando esta tendencia, es importante seguir monitoreando los factores económicos que pueden influir en el comportamiento del Peso, como los anuncios de políticas monetarias y las condiciones del mercado global.

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Conoce cómo cerró la cotización de este miércoles, 29 de abril de 2026.

¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más conveniente.

Entre ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar peso mexicano por dólares en Estados Unidos?

Aquellos individuos que necesiten convertir Peso mexicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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