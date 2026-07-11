El Gobierno suspende las licencias de conducir a todos los conductores que no presenten su examen escrito: ya envió 11,000 cartas

La renovación de la licencia de conducir en California se complica para miles de conductores después de que el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) detectara irregularidades en miles de exámenes escritos realizados por conductores.

Según informó el DMV, aproximadamente 11.000 personas fueron notificadas y citadas para presentarse nuevamente en un plazo de 30 días y quienes no cumplan con este requisito podrían perder su licencia de conducir.

El Gobierno suspende las licencias de conducir a todos los conductores que no presenten su examen escrito: ¿Quiénes tienen que hacerlo?

El DMV de California informó que cerca de 11.000 conductores recibieron una notificación para volver a presentar el examen teórico debido a presuntas anomalías detectadas durante los controles internos sobre las pruebas de conocimientos.

Las personas alcanzadas por la medida deben rendir nuevamente el examen dentro de los próximos 30 días posteriores a recibir la carta. El organismo no especificó en qué consistieron esas anomalías.

El Gobierno suspende las licencias de conducir a todos los conductores que no presenten su examen escrito: ya envió 11,000 cartas Imagen Ilustrativa generada con Chat GPT

El Gobierno ya envió 11,000 cartas: ¿Qué pasará si no se vuelve a rendir el examen?

Según el DMV, los conductores que no se presenten a rendir nuevamente el examen dentro del plazo establecido o que no logren aprobarlo, quedarán inhabilitados para conducir porque se les cancelará la licencia de conducir.

El examen escrito evalúa el conocimiento de las normas de tránsito, las señales viales y las prácticas de conducción segura. Por ello, el organismo sostiene que verificar la validez de estas evaluaciones resulta esencial para mantener la seguridad en las calles y carreteras del estado.