El empresario tecnológico Elon Musk volvió a poner en el centro del debate su ambicioso objetivo de colonizar Marte. El fundador de SpaceX impulsa un plan a largo plazo para establecer una presencia humana permanente en el planeta rojo, una iniciativa que podría cambiar la historia de la exploración espacial. El plan de SpaceX se basa principalmente en el desarrollo del cohete reutilizable Starship, un sistema diseñado para transportar grandes cargas y tripulaciones a destinos espaciales lejanos. El proyecto busca: El proyecto de colonización de Marte también refuerza el liderazgo tecnológico de Estados Unidos en el sector espacial. Organismos como la NASA trabajan en colaboración con empresas privadas para desarrollar tecnologías necesarias para la exploración del espacio profundo. Aunque aún no existe una fecha definitiva para una misión tripulada, SpaceX espera realizar misiones cada vez más complejas durante la próxima década. Los objetivos a largo plazo incluyen: