En muchos hogares comenzaron a circular trucos simples con ingredientes de cocina que prometen mejorar el ambiente sin recurrir a aerosoles ni productos industriales. Entre ellos, uno de los más comentados consiste en preparar un frasco con romero y arroz, una mezcla natural que se volvió popular por su capacidad para perfumar los espacios, reducir la humedad y neutralizar olores. La preparación es sencilla, económica y se puede colocar en distintos rincones de la casa. Quienes la utilizan aseguran que ayuda a mantener los ambientes más frescos y agradables, especialmente en lugares cerrados donde suele concentrarse la humedad. El secreto de este truco está en la combinación de dos ingredientes comunes que, juntos, generan un efecto práctico dentro del hogar. Por un lado, el arroz crudo tiene la capacidad de absorber humedad del ambiente, algo que puede ayudar a reducir la aparición de olores desagradables en espacios poco ventilados. Por otro, el romero libera un aroma herbal que perfuma el aire de forma suave y constante. Cuando se colocan dentro de un frasco, ambos ingredientes trabajan de forma complementaria: Además, muchas personas lo utilizan como un pequeño elemento decorativo, ya que el frasco puede colocarse en mesas, estantes o rincones del hogar. Este truco doméstico no requiere materiales especiales y puede hacerse en pocos minutos con objetos que normalmente ya están en la cocina. Para armarlo, solo hay que seguir estos pasos: Para mantener su efecto, se recomienda cambiar el arroz cada tres o cuatro semanas, especialmente si se nota que absorbió humedad. También es posible colocar varios frascos en distintos ambientes para potenciar el resultado.