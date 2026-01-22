En esta noticia

El Gobierno de Estados Unidos aprobó la venta de 4 aviones militares antisubmarinos, 8 torpedos, 7 transmisores láser antimisiles y radares de última generación a una potencia asiática, en una operación valuada en u$s 2.300 millones. La decisión fue autorizada por el Departamento de Estado y notificada al Congreso como una venta militar al extranjero.

El paquete incluye aeronaves de patrulla marítima y reconocimiento, torpedos ligeros, sistemas de alerta y contramedidas, sensores electro-ópticos e infrarrojos y radares avanzados, además de entrenamiento y apoyo logístico. Según Washington, la transferencia refuerza la seguridad regional, mejora la interoperabilidad con fuerzas aliadas y no altera el equilibrio militar básico en Asia.

¿Qué vende el Gobierno y a qué potencia asiática por u$s 2.300 millones?

La venta aprobada por el Gobierno de los Estados Unidos tiene como destino a Singapur e incluye hasta cuatro aeronaves P-8A de patrulla marítima y reconocimiento, ocho torpedos ligeros MK 54, siete transmisores láser del sistema antimisiles AN/AAQ-24(V)N y radares AN/APY-10 con posicionamiento satelital, junto con múltiples sistemas de apoyo.

Componentes principales del paquete

  • Aeronaves P-8A y repuestos (incluidos motores)
  • Torpedos ligeros MK 54 (munición operativa y de ejercicio recuperable)
  • Radares AN/APY-10 y sistemas acústicos AN/AQQ-2(V)
  • Sistemas de alerta de misiles y contramedidas AN/AAQ-24(V)N y AN/ALE-47
  • Sistemas de identificación amigo-enemigo, cifrado y gestión de alertas
  • Entrenamiento, software, asistencia técnica y apoyo logístico integral
Venta militar a Singapur: componentes y monto

Venta militar a Singapur por u$s 2.300 millones

Qué incluye el paquete aprobado por Estados Unidos (22 de enero de 2026)

Monto total informado
u$s 2.300 millones
Operación aprobada por el Departamento de Estado y notificada al Congreso.
Mayor ítem por cantidad
8 torpedos MK 54
Incluye munición operativa y de ejercicio recuperable (según el detalle del paquete).
Dato operativo
Hasta 2 años
La implementación prevé personal técnico en el país por ese plazo.
Hechos y componentes con cifras explícitas
Visual: tabla (no hay suficiente volumen de filas homogéneas para un ranking)
Destino: Singapur
Elemento Cantidad / Monto Modelo / Sistema Detalle (según la nota)
Aeronaves Hasta 4 P-8A Patrulla marítima y reconocimiento (incluye repuestos, incluidos motores).
Armamento 8 MK 54 Torpedos ligeros (munición operativa y de ejercicio recuperable).
Autoprotección 7 AN/AAQ-24(V)N Transmisores láser del sistema antimisiles (mencionados en el paquete).
Radar AN/APY-10 Radares avanzados con posicionamiento satelital (sin cifra de unidades informada).
Soporte Hasta 2 años Personal técnico Implementación con personal técnico en el país por ese periodo, sin impacto negativo en la preparación defensiva de EE.UU.
Contratista The Boeing Company Contratista principal indicado para la operación.
Valor u$s 2.300 millones Valor total informado para el paquete.

ℹ️ Dato clave: El paquete combina capacidad de patrulla marítima (P-8A) con armamento antisubmarino (MK 54) y autoprotección (AN/AAQ-24(V)N), y fue valuado en u$s 2.300 millones con destino a Singapur.

Fuente: El Cronista (edición USA), nota actualizada el 22 de enero de 2026. Basado en información citada sobre aprobación del Departamento de Estado de EE.UU. y notificación al Congreso (venta militar al extranjero).
¿Para qué sirven los aviones antisubmarinos, torpedos y radares incluidos?

Las aeronaves P-8A están diseñadas para vigilar extensas áreas marítimas, detectar submarinos y participar en operaciones conjuntas, integrando sensores de largo alcance con armamento específico.

Los torpedos MK 54 permiten enfrentar submarinos modernos, mientras que los transmisores láser antimisiles y los radares de última generación refuerzan la autoprotección y el conocimiento situacional.

Desde el punto de vista operativo, la operación mejora la capacidad de Singapur para responder a amenazas actuales y futuras y coordinarse con fuerzas de Estados Unidos y aliados.

El contratista principal será The Boeing Company; parte del armamento provendrá de inventarios de la Marina estadounidense y la implementación prevé personal técnico en el país por hasta dos años, sin impacto negativo en la preparación defensiva de Estados Unidos.