El Gobierno de Estados Unidos aprobó la venta de 4 aviones militares antisubmarinos, 8 torpedos, 7 transmisores láser antimisiles y radares de última generación a una potencia asiática, en una operación valuada en u$s 2.300 millones. La decisión fue autorizada por el Departamento de Estado y notificada al Congreso como una venta militar al extranjero.
El paquete incluye aeronaves de patrulla marítima y reconocimiento, torpedos ligeros, sistemas de alerta y contramedidas, sensores electro-ópticos e infrarrojos y radares avanzados, además de entrenamiento y apoyo logístico. Según Washington, la transferencia refuerza la seguridad regional, mejora la interoperabilidad con fuerzas aliadas y no altera el equilibrio militar básico en Asia.
¿Qué vende el Gobierno y a qué potencia asiática por u$s 2.300 millones?
La venta aprobada por el Gobierno de los Estados Unidos tiene como destino a Singapur e incluye hasta cuatro aeronaves P-8A de patrulla marítima y reconocimiento, ocho torpedos ligeros MK 54, siete transmisores láser del sistema antimisiles AN/AAQ-24(V)N y radares AN/APY-10 con posicionamiento satelital, junto con múltiples sistemas de apoyo.
Componentes principales del paquete
- Aeronaves P-8A y repuestos (incluidos motores)
- Torpedos ligeros MK 54 (munición operativa y de ejercicio recuperable)
- Radares AN/APY-10 y sistemas acústicos AN/AQQ-2(V)
- Sistemas de alerta de misiles y contramedidas AN/AAQ-24(V)N y AN/ALE-47
- Sistemas de identificación amigo-enemigo, cifrado y gestión de alertas
- Entrenamiento, software, asistencia técnica y apoyo logístico integral
Venta militar a Singapur por u$s 2.300 millones
Qué incluye el paquete aprobado por Estados Unidos (22 de enero de 2026)
Monto total informado
u$s 2.300 millones
Operación aprobada por el Departamento de Estado y notificada al Congreso.
Mayor ítem por cantidad
8 torpedos MK 54
Incluye munición operativa y de ejercicio recuperable (según el detalle del paquete).
Dato operativo
Hasta 2 años
La implementación prevé personal técnico en el país por ese plazo.
Hechos y componentes con cifras explícitas
Destino: Singapur
|Elemento
|Cantidad / Monto
|Modelo / Sistema
|Detalle (según la nota)
|Aeronaves
|Hasta 4
|P-8A
|Patrulla marítima y reconocimiento (incluye repuestos, incluidos motores).
|Armamento
|8
|MK 54
|Torpedos ligeros (munición operativa y de ejercicio recuperable).
|Autoprotección
|7
|AN/AAQ-24(V)N
|Transmisores láser del sistema antimisiles (mencionados en el paquete).
|Radar
|—
|AN/APY-10
|Radares avanzados con posicionamiento satelital (sin cifra de unidades informada).
|Soporte
|Hasta 2 años
|Personal técnico
|Implementación con personal técnico en el país por ese periodo, sin impacto negativo en la preparación defensiva de EE.UU.
|Contratista
|—
|The Boeing Company
|Contratista principal indicado para la operación.
|Valor
|u$s 2.300 millones
|—
|Valor total informado para el paquete.
ℹ️ Dato clave: El paquete combina capacidad de patrulla marítima (P-8A) con armamento antisubmarino (MK 54) y autoprotección (AN/AAQ-24(V)N), y fue valuado en u$s 2.300 millones con destino a Singapur.
Fuente: El Cronista (edición USA), nota actualizada el 22 de enero de 2026. Basado en información citada sobre aprobación del Departamento de Estado de EE.UU. y notificación al Congreso (venta militar al extranjero).
¿Para qué sirven los aviones antisubmarinos, torpedos y radares incluidos?
Las aeronaves P-8A están diseñadas para vigilar extensas áreas marítimas, detectar submarinos y participar en operaciones conjuntas, integrando sensores de largo alcance con armamento específico.
Los torpedos MK 54 permiten enfrentar submarinos modernos, mientras que los transmisores láser antimisiles y los radares de última generación refuerzan la autoprotección y el conocimiento situacional.
Desde el punto de vista operativo, la operación mejora la capacidad de Singapur para responder a amenazas actuales y futuras y coordinarse con fuerzas de Estados Unidos y aliados.
El contratista principal será The Boeing Company; parte del armamento provendrá de inventarios de la Marina estadounidense y la implementación prevé personal técnico en el país por hasta dos años, sin impacto negativo en la preparación defensiva de Estados Unidos.