El Gobierno de Estados Unidos aprobó la venta de 4 aviones militares antisubmarinos, 8 torpedos, 7 transmisores láser antimisiles y radares de última generación a una potencia asiática, en una operación valuada en u$s 2.300 millones. La decisión fue autorizada por el Departamento de Estado y notificada al Congreso como una venta militar al extranjero.

El paquete incluye aeronaves de patrulla marítima y reconocimiento, torpedos ligeros, sistemas de alerta y contramedidas, sensores electro-ópticos e infrarrojos y radares avanzados , además de entrenamiento y apoyo logístico. Según Washington, la transferencia refuerza la seguridad regional, mejora la interoperabilidad con fuerzas aliadas y no altera el equilibrio militar básico en Asia.

¿Qué vende el Gobierno y a qué potencia asiática por u$s 2.300 millones?

La venta aprobada por el Gobierno de los Estados Unidos tiene como destino a Singapur e incluye hasta cuatro aeronaves P-8A de patrulla marítima y reconocimiento, ocho torpedos ligeros MK 54, siete transmisores láser del sistema antimisiles AN/AAQ-24(V)N y radares AN/APY-10 con posicionamiento satelital, junto con múltiples sistemas de apoyo.

Componentes principales del paquete

Aeronaves P-8A y repuestos (incluidos motores)

Torpedos ligeros MK 54 (munición operativa y de ejercicio recuperable)

Radares AN/APY-10 y sistemas acústicos AN/AQQ-2(V)

Sistemas de alerta de misiles y contramedidas AN/AAQ-24(V)N y AN/ALE-47

Sistemas de identificación amigo-enemigo, cifrado y gestión de alertas

Entrenamiento, software, asistencia técnica y apoyo logístico integral

Venta militar a Singapur: componentes y monto Venta militar a Singapur por u$s 2.300 millones Qué incluye el paquete aprobado por Estados Unidos (22 de enero de 2026) Monto total informado u$s 2.300 millones Operación aprobada por el Departamento de Estado y notificada al Congreso. Mayor ítem por cantidad 8 torpedos MK 54 Incluye munición operativa y de ejercicio recuperable (según el detalle del paquete). Dato operativo Hasta 2 años La implementación prevé personal técnico en el país por ese plazo. Hechos y componentes con cifras explícitas Destino: Singapur Elemento Cantidad / Monto Modelo / Sistema Detalle (según la nota) Aeronaves Hasta 4 P-8A Patrulla marítima y reconocimiento (incluye repuestos, incluidos motores). Armamento 8 MK 54 Torpedos ligeros (munición operativa y de ejercicio recuperable). Autoprotección 7 AN/AAQ-24(V)N Transmisores láser del sistema antimisiles (mencionados en el paquete). Radar — AN/APY-10 Radares avanzados con posicionamiento satelital (sin cifra de unidades informada). Soporte Hasta 2 años Personal técnico Implementación con personal técnico en el país por ese periodo, sin impacto negativo en la preparación defensiva de EE.UU. Contratista — The Boeing Company Contratista principal indicado para la operación. Valor u$s 2.300 millones — Valor total informado para el paquete. ℹ️ Dato clave: El paquete combina capacidad de patrulla marítima (P-8A) con armamento antisubmarino (MK 54) y autoprotección (AN/AAQ-24(V)N), y fue valuado en u$s 2.300 millones con destino a Singapur. Fuente: El Cronista (edición USA), nota actualizada el 22 de enero de 2026. Basado en información citada sobre aprobación del Departamento de Estado de EE.UU. y notificación al Congreso (venta militar al extranjero).

¿Para qué sirven los aviones antisubmarinos, torpedos y radares incluidos?

Las aeronaves P-8A están diseñadas para vigilar extensas áreas marítimas, detectar submarinos y participar en operaciones conjuntas, integrando sensores de largo alcance con armamento específico.

Los torpedos MK 54 permiten enfrentar submarinos modernos, mientras que los transmisores láser antimisiles y los radares de última generación refuerzan la autoprotección y el conocimiento situacional.

Desde el punto de vista operativo, la operación mejora la capacidad de Singapur para responder a amenazas actuales y futuras y coordinarse con fuerzas de Estados Unidos y aliados.