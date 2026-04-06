El gobierno de los Estados Unidos no permite que personas con un pasaporte válido puedan realizar viajes internacionales. Esto sucede porque en los aeropuertos del país, los agentes que trabajan en los puntos de control de la Transportation Security Administration (TSA) se aseguran de no pueda abordar nadie cuya identidad no se pueda verificar. Esta rigurosidad se propone promover una mayor seguridad aeroportuaria y constatar que cada pasajero cuenta con la documentación necesaria para poder abordar. Para que un pasaporte posea validez, no debe estar bajo ninguna circunstancia vencido ni roto. Las personas que hayan tramitado sus pasaportes en 2015 ya están entrando en el último periodo de validez antes de que el pasaporte cumpla 10 años y deberían renovarlo lo antes posible, ya que cuando quedan menos de 6 meses de vigencia los viajes internacionales pueden ser denegados dependiendo de las aerolíneas. Adicionalmente, quienes hayan obtenido el pasaporte antes de los 16 años de edad o lo tengan dañado también tendrán que realizar el trámite, por más de que el documento no se haya vencido. En el caso de quienes lo hayan tramitado hace más de 15 años, puede que el organismo correspondiente les solicite que en vez de acceder al trámite de renovación tengan que empezar desde cero. Cuando un pasaporte está vencido, no se puede viajar internacionalmente ya que muchos países no permiten la entrada con el documento en este estado. Además, desde el 2022 Estados Unidos ya no permite que se ingrese al país con un pasaporte en este estado. Además, si se deja pasar más de 15 años desde la última actualización, se pierde el beneficio de la renovación y se debe hacer uno desde cero. Por ello es recomendable tener en cuenta los tiempos legales de este documento y realizar el trámite con antelación para evitar cualquier inconveniente. Para renovar el pasaporte en Estados Unidos, el primer paso es verificar si cumplís con los requisitos de elegibilidad: Puedes hacerlo si: Una vez confirmado esto, se debe completar el formulario DS-82. Este trámite puede realizarse de forma online en los casos habilitados o bien imprimiendo el formulario y completándolo manualmente. Luego, es necesario reunir la documentación requerida, que incluye el pasaporte actual, una foto reciente tipo pasaporte, el pago de las tasas correspondientes y, si aplica, un documento que certifique un cambio de nombre. El siguiente paso es enviar la solicitud, lo cual generalmente se hace por correo, aunque también existe la opción de hacerlo online si se cumple con los requisitos establecidos. Finalmente, solo queda esperar el procesamiento del trámite, que puede demorar hasta tres meses o más dependiendo de la demanda. Para quienes necesiten acelerar el proceso, existe una opción de trámite urgente con un costo adicional.