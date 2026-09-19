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En lo que respecta a la limpieza del baño, existen diversos productos fundamentales. Según las preferencias, el vinagre blanco puede constituir un aliado indispensable para suprimir la suciedad persistente y los olores desagradables.

No obstante, no sustituye a otros desinfectantes específicos. Aplicar vinagre blanco en la base del inodoro semanalmente contribuye a enriquecer la rutina de limpieza del baño.

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Rociar vinagre en el exterior del inodoro: ¿Cuál es su propósito?

El método de rociar vinagre en la base del inodoro se muestra efectivo para aflojar residuos de suciedad y manchas superficiales, así como para neutralizar olores desagradables.

Asimismo, este procedimiento contribuye a mantener limpia una de las zonas que más polvo y salpicaduras generan y acumulan en el baño. Al integrar este método en la rutina de limpieza semanal, se logra prevenir que la suciedad se adhiera con demasiada firmeza.

Tirar vinagre en el inodoro una vez a la semana: para qué sirve y cuáles son sus beneficios
Tirar vinagre en el inodoro una vez a la semana: para qué sirve y cuáles son sus beneficiosChatGPT

¿Cómo se puede llevar a cabo la implementación de este método de limpieza?

Colocar el vinagre en un pulverizador limpio y rociar alrededor de la base del inodoro, así como en la parte exterior y en las uniones con el piso. Se debe dejar actuar entre 10 y 15 minutos y posteriormente limpiar con un paño de microfibra y enjuagar con un paño humedecido en agua.

Se recomienda evitar la combinación con lavandina y otros productos de limpieza que la contengan.

¿Es aconsejable aplicar vinagre en el exterior del inodoro?

Usar este truco una vez por semana ayuda a evitar que la suciedad se adhiera y permanezca durante largos periodos de tiempo, lo que facilita el mantenimiento del baño.

Esto funciona porque contiene ácido acético que contribuye a desprender residuos minerales y algunas manchas leves.

Evitar la aplicación en superficies como mármol o travertino.