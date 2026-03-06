En su sitio web oficial, la NASA compartió el calendario de fenómenos astronómicos de marzo, con eventos poco habituales que podrán observarse desde diferentes partes del mundo. Uno de los más esperados de este cronograma tendrá lugar el domingo 8 de marzo, cuando dos de los planetas más visibles del sistema solar parecerán acercarse en el cielo y verse más juntos que nunca. La agencia explicó que, durante la tarde del 8 de marzo, Venus y Saturno protagonizarán una conjunción, fenómeno que tiene lugar cuando dos objetos celestes parecen muy cercanos desde la perspectiva de la Tierra. En estos casos los planetas estarán separados por un grado de distancia y podrán verse cerca del horizonte occidental, después del atardecer. Aunque en el cielo parecerán casi tocarse, en realidad ambos planetas están separados por casi mil millones de millas en el espacio. Para observar este espectáculo, será necesario mirar hacia el horizonte oeste justo después del atardecer. El 20 de este mismo mes, también llegará el equinoccio de marzo, momento en el que el Sol cruzará el ecuador, provocando que ambos hemisferios reciban una cantidad equitativa de luz solar.