Una normativa que ya entró en vigencia en muchos aeropuertos obliga a todos los pasajeros a adaptarse a una nueva dinámica a la hora de viajar. Las aerolíneas comenzaron a reforzar sus condiciones de transporte con nuevas exigencias para los pasajeros, especialmente en relación con el uso de dispositivos electrónicos durante los vuelos. A partir de ahora, todos los pasajeros deberán utilizar auriculares si escuchan audio o miran videos en sus dispositivos durante el vuelo. Quienes no respeten esa normativa recibirán fuertes sanciones. La aerolínea United Airlines incorporó esta exigencia dentro de su contrato de transporte, el documento oficial que establece las reglas que deben respetar los pasajeros al comprar un pasaje. Según la compañía, cualquier persona que reproduzca música, películas, videos o juegos con sonido deberá hacerlo utilizando auriculares para evitar molestias al resto de los viajeros. La norma busca mantener un ambiente más tranquilo dentro de la cabina y evitar conflictos entre pasajeros. Si un viajero reproduce contenido sin auriculares y se niega a detenerlo cuando la tripulación se lo solicita, el personal de a bordo puede aplicar medidas disciplinarias que van desde advertencias formales hasta la expulsión del vuelo. El contrato de transporte de la aerolínea establece que los pasajeros deben obedecer las instrucciones de la tripulación durante todo el vuelo. En ese contexto, ignorar la obligación de utilizar auriculares puede considerarse una conducta disruptiva dentro de la cabina. Cuando ocurre una situación de este tipo, el personal de vuelo tiene autoridad para intervenir y exigir que el pasajero cumpla la norma. Si la persona insiste en mantener el sonido sin auriculares o genera molestias reiteradas, la compañía puede negarle el transporte, retirarlo del avión o aplicar restricciones para futuros viajes.