¿Llega la Tercera Guerra Mundial? La única mega potencia que puede frenar a Estados Unidos también se prepara para una invasión. (Fuente: Archivo)

El ataque de Estados Unidos en Venezuela que culminó con la captura del presidente Nicolás Maduro generó repercusiones internacionales y abrió un nuevo frente de tensión en Asia. De acuerdo con analistas consultados por Reuters, la ofensiva estadounidense no acelerará una posible invasión china a Taiwán, pero sí podría envalentonar a Pekín a fortalecer sus reclamos territoriales en distintas zonas estratégicas, como Taiwán y el Mar de China Meridional.

Los especialistas señalaron que los cálculos del presidente chino, Xi Jinping, responden más a factores internos que a la situación en América Latina, aunque coincidieron en que el episodio le brinda a China una oportunidad para intensificar sus críticas a Washington y reforzar su posición en el escenario internacional.

China condena el ataque y denuncia “hegemonía” de Estados Unidos

El gobierno chino condenó la operación contra Venezuela por considerar que viola el derecho internacional y amenaza la estabilidad en América Latina. La agencia china oficial Xinhua calificó la acción como un ejemplo de “comportamiento hegemónico” y sostuvo que deja en evidencia que el llamado “orden internacional basado en reglas” promovido por Washington responde, en realidad, a intereses propios.

Analistas citados por Reuters indicaron que el ataque otorga “munición política” a Pekín para responder a Estados Unidos en disputas territoriales que incluyen Taiwán, el Tíbet y las islas de los mares de China Oriental y Meridional. William Yang, del International Crisis Group, afirmó que el episodio crea “oportunidades y munición barata” para que China contraataque en el plano diplomático.

¿Un nuevo frente de guerra? Taiwán, bajo presión

A pesar de la condena china y de las crecientes maniobras militares en torno a la isla, los analistas señalaron que el episodio venezolano no implica un cambio inmediato en los planes militares de Pekín sobre Taiwán. El profesor Shi Yinhong, de la Universidad Renmin, advirtió que una eventual conquista china de la isla depende de la capacidad militar en desarrollo y no de acciones de Estados Unidos “en un continente lejano”.

Neil Thomas, de Asia Society, sostuvo que China considera el tema taiwanés como un “asunto interno” y buscará diferenciarse de Washington, presentándose como defensora de la estabilidad y la paz. Desde Taiwán, el legislador Wang Ting-yu descartó que Pekín pueda imitar a Estados Unidos y afirmó que “China no es Estados Unidos, y Taiwán no es Venezuela”.