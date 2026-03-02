Las autoridades estatales de Hawái confirmaron que el próximo miércoles 26 de marzo será feriado en todo el territorio y los trabajadores gozarán de un descanso. Debido al acontecimiento, habrá receso laboral y administrativo en distintas dependencias públicas, con impacto directo en oficinas. Si bien el Gobierno de los Estados Unidos comparte todos los años el calendario federal de asuetos, cada estado cuenta con sus propias fechas conmemorativas. De esta forma, hay ciudadanos que disfrutan de descansos extra en el año. El feriado corresponde al Día del Príncipe Kūhiō o Prince Jonah Kūhiō Kalanianaole Day, una celebración oficial del estado de Hawái que honra el nacimiento del príncipe Jonah Kūhiō Kalanianaole, ocurrido el 26 de marzo de 1871. Kūhiō fue miembro de la familia real del antiguo Reino de Hawái y posteriormente delegado territorial en el Congreso de Estados Unidos durante dos décadas. Entre sus principales logros legislativos se encuentra la promoción de la Ley de Comisión de Hogares Hawaianos de 1920, una norma que permitió la asignación de tierras a nativos hawaianos. Desde 1949, el 26 de marzo es reconocido formalmente como feriado estatal. Cada año se realizan ceremonias, actos culturales, desfiles y actividades tradicionales que destacan la identidad hawaiana. Cuando la fecha coincide con fin de semana, el estado puede trasladar la observancia al día hábil más cercano, aunque en 2026 cae miércoles y se mantendrá en su fecha exacta. Durante el feriado del 26 de marzo en Hawái, estos sectores suelen suspender actividades o permanecer cerrados: