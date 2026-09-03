El uso continuo de desodorante corporal puede dejar marcas amarillentas, oscuras o blanquecinas en la zona de las axilas de la ropa que con el tiempo se vuelven cada vez más difíciles de eliminar con un lavado común.

Esto suele ocurrir debido a la acumulación de producto, transpiración, grasa corporal y minerales presentes en algunos antitranspirantes y entre los trucos caseros que se utilizan para tratar este tipo de suciedad aparece la mezcla de agua oxigenada y detergente líquido.

¿Para qué sirve mezclar agua oxigenada con detergente?

La mezcla puede utilizarse principalmente como quitamanchas y limpiador casero. El detergente líquido facilita la eliminación de grasas y residuos adheridos, mientras que el agua oxigenada puede ayudar a oxidar determinadas manchas y tiene acción antimicrobiana.

No obstante, la mezcla no solo sirve para tratar prendas manchadas, sino también:

Limpiar y desengrasar pisos y baños .

Tratar suciedad acumulada en lavamanos y rendijas.

Limpiar tablas de cortar y algunos utensilios.

Quitar manchas con agua oxigenada y detergente: ¿Cómo hacerlo para que funcione?

Para tratar una mancha de desodorante, el método difundido consiste en mezclar dos cucharadas de agua oxigenada con una cucharada de detergente líquido.

Luego, seguir los siguientes pasos:

Aplicar la preparación directamente sobre la zona manchada. Distribuirla suavemente sin frotar de manera agresiva. Dejar actuar durante aproximadamente 15 minutos. Lavar la prenda de la manera habitual.

El agua oxigenada puede aclarar determinados tejidos, por lo que debe prestarse especial atención en prendas negras, oscuras o de colores intensos.

El agua oxigenada puede aclarar determinados tejidos, por lo que debe prestarse especial atención en prendas negras, oscuras o de colores intensos. Chat GPT / El Cronista USA

¿Por qué recomiendan mezclar agua oxigenada con detergente?

Ambos productos cumplen funciones distintas y complementarias. Por un lado, el detergente contiene activos que ayudan a desprender aceites, grasas y suciedad, mientras que por el otro, el agua oxigenada actúa como agente oxidante y pueda ayudar a aclarar ciertos residuos residuales.

Por eso, la preparación suele recomendarse para manchas persistentes, como las producidas por la combinación de desodorante, transpiración y residuos acumulados en las fibras.

No combinar esta preparación con lavandina, amoníaco u otros productos de limpieza.