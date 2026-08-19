Aunque los padres tienen libertad para decidir cómo llamar a sus hijos, el Registro Civil establece límites concretos para evitar que determinados nombres o apellidos generen problemas en los registros oficiales.

Estas restricciones pueden estar relacionadas con el contenido del nombre, los caracteres utilizados o incluso con la posibilidad de que el sistema pueda procesarlo correctamente.

Estos nombres y apellidos pueden ser rechazados por el Registro Civil

En Nueva Jersey, Estados Unidos, el Código Administrativo establece que las autoridades pueden rechazar un nombre o apellido que contenga determinadas características.

Entre las restricciones aparecen:

Obscenidades .

Números .

Símbolos .

Combinaciones de letras, números y símbolos .

Nombres que puedan considerarse ilegibles.

Esto significa que los padres no necesariamente pueden registrar cualquier combinación que elijan para su bebé, incluso si ambos están de acuerdo con la elección.

La medida busca garantizar que la información pueda incorporarse correctamente a los documentos oficiales y que el nombre pueda ser utilizado sin inconvenientes en los distintos registros.

¿Qué nombres puede prohibir el Registro Civil?

La normativa no presenta una lista cerrada de nombres tradicionales que estén prohibidos uno por uno. En cambio, establece categorías de nombres que pueden ser rechazadas.

Por ejemplo, una elección que incluya números o símbolos puede ser rechazada. Lo mismo puede ocurrir cuando el nombre contiene expresiones consideradas obscenas o cuando su escritura resulta ilegible para los sistemas oficiales .

Por eso, más que existir una “lista negra” de nombres, las autoridades utilizan criterios específicos para determinar si la elección puede ser registrada.

El apellido del bebé también puede ser rechazado

Las restricciones no se limitan únicamente al nombre de pila.

En Nueva Jersey, las mismas reglas pueden aplicarse al apellido elegido para el recién nacido. Esto significa que una combinación que contenga números, símbolos, obscenidades o elementos que no puedan ser procesados correctamente también puede ser rechazada por el registrador.

Por eso, los padres deben prestar atención tanto al nombre como al apellido antes de completar el certificado de nacimiento.

¿Qué pasa si el Registro Civil rechaza el nombre?

Si la elección no cumple con las condiciones establecidas, el nombre no puede quedar registrado tal como fue presentado.

Los padres deberán realizar las modificaciones necesarias para que la inscripción pueda completarse de acuerdo con las reglas vigentes.

La finalidad de estas restricciones es evitar inconvenientes posteriores con documentos como certificados de nacimiento, pasaportes, registros escolares y otros documentos oficiales.

En determinados casos, las decisiones administrativas pueden ser objeto de revisión o apelación, dependiendo de la normativa aplicable en cada jurisdicción.