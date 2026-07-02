Mamdani confirma la emergencia climática y activa el plan de contingencia ante la ola de calor

El Alcalde de la Ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, activó su Plan de Emergencia por Calor ante la llegada de la intensa ola de calor que elevó las temperaturas hasta los 38°C con una sensación térmica cercana a los 43°C.

Este operativo involucra a distintas agencias municipales y el objetivo es reducir los riesgos asociados a las altas temperaturas. Entre las medidas previstas, se contempla la apertura de cientos de centros de enfriamiento, el despliegue de unidades móviles con asistencia médica y muchas otras medidas.

El Alcalde de la Ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, activó su Plan de Emergencia por Calor Fuente: EPA SARAH YENESEL

Mamdani activa el plan de contingencia ante la ola de calor: ¿Qué medidas incluye el Plan de Emergencia por Calor en Nueva York?

Entre las principales medidas del Plan de Emergencia por Calor en Nueva York, se incluyen:

Centros de enfriamiento municipales

Se desplegarán 15 unidades móviles con asistencia médica, que recorrerán los distintos puntos de la ciudad

Controles domiciliarios para adultos mayores , para evaluar su estado de salud y conectarlos con recursos municipales

Estaciones temporales de agua

Ventiladores para trabajadores expuestos al sol

Uso de los Kioscos LinkNYC para informar a los residentes sobre los refugios climáticos disponibles más cercanos

Los centros de enfriamiento se distribuirán en los cinco distritos, y funcionarán en bibliotecas, hospitales públicos, centros para adultos mayores, escuelas y otros edificios municipales. Entre otros, el Javits Center y la sede de New York City Emergency Managment operarán de esta manera entre el 3 y el 5 de julio de 11 am a 11 pm.

Las unidades móviles de asistencia ofrecerán agua, bebidas con electrolitos, protector solar, toallas frías y evaluaciones médicas para detectar afecciones relacionadas al calor.

Nueva York confirma la emergencia climática: ¿Cómo encontrar un centro de enfriamiento y quiénes deberían tomar precauciones durante la ola de calor?

Las autoridades de Nueva York recomiendan a los residentes localizar con anticipación los centros de enfriamientos más cercano, en caso de que lo lleguen a necesitar. Para ello se puede:

Llamar al 311

Mapa de centros de enfriamiento clicando aquí Consultar el

Consultar en cualquiera de los 2,200 kioscos LinkNYC

Adicionalmente, se advierte que el calor extremo representa un riesgo para:

Adultos mayores

Personas con enfermedades crónicas

Niños pequeños

Quienes trabajan al aire libre

Consejos de las autoridades de Nueva York