Nueva York podrá embargar sin orden judicial las cuentas bancarias y salarios de todas las personas que tengan deudas tributarias estatales

El Gobierno del estado de Nueva York tiene un mecanismo de cobros forzosos para los contribuyentes que no cumplan con el pago de impuestos o la presentación en tiempo de las declaraciones correspondientes.

El Departamento de Impuestos y Finanzas estatal, tiene la autoridad para embargar sin orden judicial a todo aquel que no cancele sus deudas estatales. No obstante, esto no lo vuelve un proceso automático.

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Nueva York podrá embargar sin orden judicial: ¿Cómo es el procedimiento estatal para congelar cuentas bancarias?

En el estado de Nueva York, cuando un contribuyente acumula deuda con el Departamento de Impuestos y Finanzas, dicho organismo podrá iniciar un procedimiento administrativo de cobro sin que un juez deba dictar una orden judicial.

En el momento en el que la deuda cumple el tiempo para ser exigible, el organismo enviará una notificación al contribuyente en la que le informará sobre el monto que se adeuda para exigir su pago. Si la persona no regulariza su situación dentro del los 21 días hábiles (10 en el caso de que la deuda supere los 100,000 dólares), se podrá emitir el “Tax warrant” para avanzar con el cobro forzoso.

Para congelar las cuentas bancarias, el Estado dirigirá el embargo a la entidad financiera, lo que provocará que se inmovilicen los fondos en cuanto el banco responda si existen activos disponibles, si están protegidos por alguna exención o si transferirá el dinero para cancelar la deuda.

¿Nueva York puede embargar todo el salario?

La legislación de Nueva York establece límites para evitar que los embargos salariales dejen al trabajador sin ingresos suficientes para subsistir. Por lo general, suele alcanzar al 10% del salario bruto o al 25% de los ingresos disponibles.

No obstante, si el salario disponible se encuentra por debajo del umbral fijado por la legislación, el embargo salarial no podrá ejecutarse.

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Todos los contribuyentes que vivan en Nueva York deberán:

Presentar las declaraciones tributarias cuando corresponda

Pagar los impuestos adeudados a tiempo

Responder a los avisos oficiales

Verificar que la deuda sea correcta

Solicitar un plan de pagos si no puede cancelar la deuda







