Las fuerzas navales de Rusia y China realizaron por primera vez en la historia una misión de patrullaje conjunto de submarinos en la región Asia-Pacífico, según comunicó la Flota del Pacífico de la Armada rusa a través de su canal oficial de Telegram.

En un comunicado de prensa, la Armada detalló que el submarino diésel-eléctrico “Vóljov”, de la Flota del Pacífico, y una nave de la Armada del Ejército Popular de Liberación de China iniciaron una travesía coordinada en los mares del Japón y de China Oriental. Tras completar las tareas establecidas, ambas embarcaciones regresaron a sus respectivas bases.

Rusia y China consolidan una alianza estratégica clave para la guerra

La Flota del Pacífico informó que el “Vóljov” regresó a su base en Vladivostok, en el extremo oriente ruso, después de una travesía de más de 2000 millas náuticas. Durante la operación, el submarino —en servicio desde octubre de 2020 y con una autonomía de navegación de 45 días— contó con el apoyo de la corbeta “Gromki” y el remolcador de rescate “Foti Krilov”, ambos pertenecientes a la misma flota.

El patrullaje submarino conjunto comenzó a principios de agosto, luego del ejercicio militar “Interacción Marítima 2025”, desarrollado por ambas potencias en aguas del mar del Japón.

Bombarderos rusos patrullan el mar de Japón: posible mensaje para EE. UU

De forma paralela, bombarderos estratégicos Tu-95MS de las Fuerzas Aeroespaciales rusas efectuaron una misión sobre aguas neutrales del mar del Japón, informó el Ministerio de Defensa ruso sin precisar el número de aeronaves involucradas.

Se confirmó la alianza más temida de la Tercera Guerra Mundial: dos superpotencias unieron sus flotas en un giro inesperado. (Fuente: Archivo)

“Portamisiles estratégicos de largo alcance Tu-95MS realizaron un vuelo en el espacio aéreo sobre aguas neutrales del mar del Japón”, señaló el comunicado difundido en Telegram junto con un video de la operación.

Los bombarderos fueron escoltados por cazas Su-35 y Su-30SM, y la misión se extendió por más de seis horas. El Ministerio de Defensa subrayó además que todas las operaciones aéreas de las Fuerzas Aeroespaciales de Rusia se desarrollan conforme a las normas internacionales.