Brasil y México, las dos economías más grandes de América Latina, han decidido estrechar sus lazos comerciales y estratégicos para potenciar su influencia en el escenario global.

La iniciativa, impulsada por los gobiernos de Luiz Inácio Lula da Silva y Claudia Sheinbaum, busca consolidar una nueva fuerza latinoamericana capaz de negociar de igual a igual con grandes superpotencias como Estados Unidos, China y la Unión Europea.

La alianza más temida de América Latina

Según datos oficiales, ya existen más de 120 acuerdos bilaterales activos entre los gobiernos de Brasil y México, y se prevé que 2026 marque el inicio de una etapa de unión sectorial más profunda. La alianza contempla una mayor integración económica y tecnológica, con foco en sectores clave:

Automotriz: ambos países impulsarán cadenas de producción compartidas, reduciendo la dependencia de ambos países impulsarán cadenas de producción compartidas, reduciendo la dependencia de proveedores externos

Energía: Brasil aportará su desarrollo en biocombustibles y energía verde; México, su experiencia en hidrocarburos y conexión con el mercado norteamericano.

Comercio e inversión: se planea ampliar los acuerdos bilaterales para fomentar exportaciones cruzadas y atraer inversión extranjera directa.

Brasil representa cerca del 30% del PBI regional, con una economía diversificada basada en agronegocios, energía y minería. México, por su parte aporta otro 25% del PBI latinoamericano, con una industria manufacturera altamente integrada al mercado estadounidense a través del T-MEC.

Juntas, concentran más del 55% del PBI total de América Latina y casi el 60% de las exportaciones regionales, lo que les otorga un peso político y económico sin precedentes.

