El Sea Dart es un submarino no tripulado preparado para llevar a cabo misiones de alto riesgo. (Imagen: Archivo)

La Armada de Estados Unidos se encuentra en la antesala de un avance significativo en el ámbito de la defensa marítima con la introducción del Sea Dart, un submarino sin tripulación concebido para llevar a cabo misiones de alto riesgo, garantizando la seguridad de las vidas humanas al operar de manera autónoma.

Este vehículo innovador es el resultado del trabajo de Leidos, una empresa estadounidense que cuenta con más de veinte años de experiencia en el desarrollo de tecnología militar avanzada.

El Sea Dart representa no solo un avance tecnológico, sino una nueva era en la guerra y exploración submarina, donde la inteligencia artificial y la robótica se convierten en los nuevos guardianes de los océanos.

Su diseño compacto permite que sea transportado por una o dos personas y se ofrece en diferentes tamaños : 6 y 9 pulgadas de diámetro, con planes para una futura versión de 12 ¾ pulgadas.

Sea Dart es un nuevo buque submarino de Estados Unidos. Fuente: Navy Visual News Service (NVNS) MC1 Kimberly Clifford

Gracias a su arquitectura adaptable, Sea Dart puede cumplir funciones clave como:

Monitoreo de infraestructura submarina

Prospección y exploración oceánica

Preparación para el espacio de batalla

Operaciones antimininas

Detección ambiental

Uno de los puntos más destacados es que Sea Dart es totalmente compatible con el software preferido por la Armada de EE.UU. para vehículos submarinos, así como con el nuevo sistema de baterías no propagadoras, que incrementa la seguridad y autonomía de las misiones.

Leidos: la compañía detrás de la innovación marítima

Con sede en Reston, Virginia, Leidos cuenta con más de 48.000 empleados en todo el mundo y brinda soluciones para sectores como defensa, inteligencia, aviación y seguridad nacional. Su compromiso con la innovación ha permitido desarrollar vehículos de superficie y submarinos autónomos que ya forman parte de la flota estadounidense.