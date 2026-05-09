China construye el Canal Pinglu, una vía navegable de 134 kilómetros que unirá sus ríos interiores con el Mar del Sur de China. Es el primer canal de gran escala que el país levanta en siglos y su entrada en operaciones está prevista para fines de 2026. El proyecto recortará 560 kilómetros de las rutas actuales y generará ahorros de u$s 750 millones al año. La obra conecta Nanning —capital de Guangxi— con el Golfo de Tonkín a través del río Qinjiang. Inició en agosto de 2022, demandó una inversión de u$s 10.000 millones y ya ejecutó el 90% de su presupuesto. El 28 de abril, la apertura del puente Zicai completó los 27 puentes previstos en el trazado, el último hito de infraestructura antes de la apertura al tráfico comercial. El Canal Pinglu es la vía navegable interior más larga que China construye en siglos. Su objetivo es crear una ruta directa entre los ríos del suroeste y el Puerto de Beibu, eliminando la dependencia de la provincia de Cantón como único corredor de salida al mar. La obra salva un desnivel de 65 metros mediante tres complejos de esclusas de doble vía —ascensores de agua para barcos— y 27 puentes construidos o mejorados. El Puerto de Beibu, destino final del canal, procesó más de 10 millones de contenedores en 2025. Los 560 kilómetros que recorta el canal se traducen en menos tiempo de tránsito y menor consumo de combustible. Las estimaciones oficiales proyectan ahorros de u$s 750 millones anuales para exportadores de Guangxi, Guizhou y Yunnan. El contexto geopolítico explica la urgencia. En 2025, las exportaciones chinas a la ASEAN crecieron 13,4%, mientras las ventas a Estados Unidos cayeron 20%. El Canal Pinglu convierte a Nanning en un hub logístico clave hacia el sur, atrayendo industrias que hoy se concentran en la costa este.