En un acontecimiento histórico que modifica sustancialmente el panorama de la seguridad en Europa, Alemania incrementará su gasto militar en más de un 70% para el año 2029, superando a Francia y al Reino Unido en términos de inversión en defensa. Este aumento se da en un contexto de creciente inestabilidad geopolítica, motivado por la imperante necesidad de adaptarse a nuevas amenazas globales.

Según el borrador presupuestario presentado por el ministro de Finanzas, Lars Klingbeil, el gasto en defensa de Alemania alcanzará los €162.000 millones en 2029, en comparación con los €95.000 millones previstos para el presente año. Este incremento notable refleja la urgencia de fortalecer las capacidades defensivas del país ante un entorno internacional cada vez más complejo.

La propuesta, impulsada por el canciller Friedrich Merz, responde a la creciente preocupación por una Rusia cada vez más agresiva y a la incertidumbre en América bajo el liderazgo de Donald Trump, lo cual ha llevado a Alemania a reconsiderar su estrategia de defensa. Este enfoque proactivo es esencial para asegurar la seguridad nacional y regional.

Este monto incluirá cerca de €8.500 millones anuales en ayuda militar para Ucrania, lo que elevará el gasto principal en defensa hasta el 3,5% del PBI, consolidando así el compromiso de Alemania con la seguridad regional y la estabilidad en Europa. Este esfuerzo no solo refuerza la defensa alemana, sino que también contribuye a la cohesión de la Alianza Atlántica.

Vuelve el ejército más temido de la Segunda Guerra Mundial

La medida posiciona a Alemania como el país con el mayor presupuesto militar de Europa, superando a Francia, que tiene la proyección de alcanzar entre un 3 y 3,5% del PBI para 2030, así como al Reino Unido, que tiene la intención de llegar al 3% tras 2029.

El nuevo objetivo del 5% del PBI en gasto militar, solicitada por Trump y apoyada por la OTAN, contempla un 3,5% para defensa directa y un 1,5% adicional destinado a infraestructura militar y ciberseguridad. La mayoría de los líderes aliados manifestará su apoyo en la cumbre de La Haya que se prevé para esta semana.

Si se concreta, Alemania no solo romperá con décadas de prudencia fiscal, sino que también alterará su histórica reticencia a liderar la fuerza militar europea, consolidando un nuevo rol estratégico dentro de la OTAN.

Alemania incrementará su gasto militar en más de un 70% para el año 2029, superando a Francia y al Reino Unido. Fuente: El Cronista.

El costo del rearme alemán: implicaciones de la reforma constitucional y su efecto en la deuda

El ambicioso plan fue posible gracias a la reciente reforma constitucional que flexibiliza el tope de endeudamiento público, permitiendo a Alemania emitir hasta 1 billón en deuda para defensa e infraestructura en la próxima década.

A pesar de la proyección de un déficit fiscal que se disparará a 82.000 millones este año, con una estimación de 126.000 millones en 2029, Berlín mantiene la confianza en que el rearme servirá como motor para revitalizar su economía, que atraviesa un periodo de estancamiento.

De este paquete, se estima que 24.000 millones serán utilizados en 2026, cuando se agote el fondo de defensa de 100.000 millones establecido por el excanciller Olaf Scholz en 2022 tras la invasión rusa de Ucrania.