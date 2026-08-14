El Servicio de Impuestos Internos (IRS) confirmó que intensificará los controles sobre los contribuyentes que no presentaron el Formulario 1040 en tiempo y forma, con visitas domiciliarias y medidas de cobro que pueden incluir el embargo de cuentas y bienes . La disposición alcanza a personas y familias en todo Estados Unidos que acumulan impuestos federales impagos.

El organismo recaudador aclaró que este procedimiento no es masivo ni automático: se activa solo después de que el contribuyente ignora los avisos oficiales enviados por correo. Cuando eso ocurre, el caso puede derivar en una auditoría y, en los escenarios más graves, en una inspección presencial.

¿Cómo actúa el IRS con quienes no presentaron el Formulario 1040?

El primer contacto siempre llega por escrito, a través del Servicio Postal de EE.UU., y detalla el motivo de la revisión. Si el contribuyente no responde, un agente autorizado puede presentarse en el domicilio para verificar datos y avanzar con la auditoría.

Durante esa visita, el agente puede pedir comprobantes de ingresos, gastos o actividad comercial, y también contactar a terceros vinculados al caso. El IRS remarcó que estas inspecciones siguen siendo poco frecuentes, aunque se aplican quirúrgicamente cuando hay irregularidades sin resolver.

Canales oficiales que utiliza el IRS

Llamadas autorizadas, siempre posteriores a una notificación escrita.

Cartas enviadas por el Servicio Postal de EE.UU.

Fax para verificar información laboral.

Nunca contacto por redes sociales, mensajes privados ni pedidos de pago inusuales.

La disposición alcanza a personas y familias en todo Estados Unidos que acumulan impuestos federales impagos. ChatGPT imagen ilustrativa | El Cronista USA

¿Qué pasa si no se resuelve la deuda con el Formulario 1040?

Cuando el contribuyente sigue sin responder tras la auditoría, el IRS puede avanzar con medidas de cobro forzoso , entre ellas el embargo de cuentas bancarias y otros bienes. Es la instancia final del proceso, reservada para los casos de incumplimiento sostenido.

Para evitar llegar a ese punto, el organismo recomienda responder cualquier notificación apenas se recibe y no ignorar los plazos indicados. El IRS insistió en que nunca exige pagos inmediatos por teléfono ni amenaza con arrestos: cualquier mensaje de ese tipo es, según la agencia, un intento de fraude.