Los marcos de las puertas suelen quedar fuera de la limpieza cotidiana, pero con el paso de los días pueden acumular polvo, grasa, marcas de manos y otros residuos.

En especial, las zonas cercanas a la entrada están expuestas constantemente al movimiento de personas y al polvo que ingresa desde el exterior.

Frente a este problema, muchas personas recurren al vinagre blanco, un producto habitual en los hogares que puede utilizarse diluido en agua para determinadas tareas de limpieza.

Vinagre en el marco de la puerta: el truco casero para remover suciedad

Una de las principales razones por las que se recomienda utilizar vinagre en esta zona es su capacidad para ayudar a aflojar determinados residuos que quedan adheridos a las superficies.

Para preparar una solución sencilla, se puede mezclar vinagre blanco y agua en un recipiente o pulverizador. Luego, se aplica una pequeña cantidad sobre un paño de microfibra y se limpia el marco.

En lugar de empapar directamente la superficie, es preferible rociar el producto sobre el paño. De esta manera, se puede controlar mejor la cantidad utilizada y evitar que el líquido se acumule en las uniones, bisagras o zonas sensibles de la puerta.

¿Por qué recomiendan usar vinagre para limpiar los marcos?

Rociar vinagre en la puerta de una casa: para qué sirve y por qué recomiendan hacerlo (foto: archivo).

El vinagre blanco contiene ácido acético, que puede ayudar a disolver determinados depósitos y residuos presentes en superficies domésticas.

Por este motivo, puede resultar útil para tratar manchas, restos de suciedad y algunos depósitos minerales. Además, su olor característico puede ayudar a reducir temporalmente ciertos olores desagradables presentes en una superficie.

Su utilización debe adaptarse al material del marco y a las indicaciones del fabricante cuando se trate de superficies delicadas.

Cómo limpiar el marco de la puerta con vinagre paso a paso

El procedimiento es sencillo y no requiere demasiados elementos.

1. Retirar el polvo: antes de aplicar cualquier líquido, conviene pasar un paño seco para retirar polvo y partículas sueltas.

2. Preparar la mezcla: diluir vinagre blanco con agua. Una proporción sencilla puede ser partes similares de ambos productos para una limpieza general.

3. Aplicar sobre un paño: en lugar de rociar grandes cantidades directamente sobre el marco, colocar la solución sobre un paño de microfibra.

4. Frotar suavemente: pasar el paño por las zonas con suciedad, prestando especial atención a las esquinas y sectores donde suelen quedar marcas.

5. Retirar los residuos: finalizar con otro paño húmedo y, si el material lo requiere, secar completamente.

Este método puede repetirse cuando el marco vuelva a presentar polvo, marcas o suciedad superficial.

¿Se puede rociar vinagre directamente sobre cualquier marco?

No. Este punto es especialmente importante.

Aunque el vinagre puede utilizarse en algunas superficies, no es recomendable aplicarlo indiscriminadamente. Los materiales sensibles a los ácidos pueden deteriorarse, perder brillo o sufrir alteraciones en sus acabados.

Por ejemplo, conviene evitar su uso sobre mármol, granito y otras piedras naturales sensibles a los ácidos, ya que el vinagre puede afectar su superficie.

También es recomendable tener precaución con determinados acabados de madera, pinturas y revestimientos.

Ante cualquier duda, lo mejor es probar primero la mezcla en una zona pequeña y poco visible.