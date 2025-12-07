El condado de Cook County, en Illinois, vuelve a posicionarse en el centro del debate nacional tras aprobar una decisión sin precedentes en Estados Unidos: transformar su iniciativa de ingreso garantizado en una política pública estable.

La medida, incluida en el presupuesto 2026, destina $7.5 millones de dólares para sostener un beneficio mensual de $500 dólares dirigido a residentes de bajos ingresos.

Mientras la noticia recorre Chicago y sus alrededores, miles de familias —especialmente dentro de la comunidad latina— buscan saber quién podrá acceder al nuevo ciclo del programa y qué cambios traerá esta versión permanente.

¿Por qué Cook County decidió mantener la renta básica garantizada?

Lo que comenzó como un proyecto temporario durante la pandemia se convirtió en uno de los experimentos sociales más observados del país. En 2022, el condado lanzó un piloto financiado con fondos federales que otorgó $500 mensuales durante dos años a 3,250 residentes.

Imagen: archivo.

Los resultados fueron contundentes:

Menor estrés financiero

Mayor estabilidad en los ingresos familiares

Capacidad de cubrir gastos esenciales sin endeudamiento

Incremento en la seguridad habitacional

Estos impactos llevaron a las autoridades a dar un paso firme: institucionalizar el ingreso garantizado y posicionar a Cook County como el primer lugar del país en adoptar este tipo de ayuda de manera permanente.

Quién podría recibir los $500 dólares al mes

Aunque la administración del condado todavía no publicó la convocatoria oficial, los comisionados adelantaron que los criterios serán muy similares a los aplicados en la versión piloto. Con esa base, se puede anticipar el perfil de elegibilidad.

1. Residencia en Cook County

El solicitante debe vivir de manera permanente dentro del condado. Esto incluye a la ciudad de Chicago y a todas sus municipalidades vecinas.

2. Ser mayor de 18 años

La edad mínima exigida seguirá siendo la mayoría de edad al momento de completar la solicitud.

3. Cumplir con los límites de ingresos

En el programa anterior, el ingreso debía ser inferior al 250% del nivel federal de pobreza. Proyecciones para 2025 indican:

Familias de cuatro integrantes: menos de $75,000 dólares anuales

Personas solteras: menos de $36,450 dólares

4. No participar en otro programa similar

Para evitar duplicación de beneficios, el condado excluirá a quienes formen parte de estudios o pilotos de renta básica de forma simultánea.

5. Presentar documentación válida

Se solicitarán verificaciones de identidad, pruebas de ingresos y comprobante de domicilio.

Cómo aplicar al nuevo programa

Las autoridades ya adelantaron que la herramienta principal seguirá siendo un formulario digital, un modelo que permitió miles de solicitudes sin trámites presenciales. Entre los pasos esperados se encuentran:

Carga online de datos personales

Subida de documentos requeridos

Confirmación por correo electrónico

Ingreso automático a una lotería pública, en caso de que la demanda supere la cantidad de cupos

Este sistema fue valorado por su simplicidad, rapidez y transparencia.

¿Cuándo se abre la inscripción?

Aunque el financiamiento ya está aprobado, la apertura oficial podría llegar a mediados de 2026, cuando el condado finalice ajustes técnicos y administrativos.

Funcionarios locales remarcan que la intención es mantener la continuidad entre el cierre del piloto y el inicio del programa permanente, evitando interrupciones en los pagos.