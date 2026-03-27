Estados Unidos dejará de tramitar el pasaporte a todas estas personas que acumulen una deuda específica vinculada a la manutención infantil, una medida oficial que ya impacta directamente en la posibilidad de viajar dentro y fuera del país. La restricción impide iniciar o completar el trámite del documento, lo que en la práctica bloquea cualquier traslado internacional. El requisito fue confirmado por el Departamento de Estado, que estableció un límite claro a partir del cual los solicitantes quedan automáticamente inhabilitados para obtener o renovar su pasaporte. La normativa forma parte de un sistema de control cruzado con agencias federales que supervisan el cumplimiento de obligaciones familiares. Quienes se encuentren en esta situación deberán regularizar su deuda antes de poder acceder nuevamente a esta documentación clave. Las autoridades confirmaron que Estados Unidos dejará de tramitar el pasaporte a todas estas personas que mantengan deudas elevadas por manutención infantil. El criterio es concreto: quienes deban u$s 2.500 o más en concepto de manutención quedan automáticamente excluidos del sistema de emisión de pasaportes. Este control se realiza a través de un registro federal administrado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), que informa al Departamento de Estado sobre los contribuyentes en falta. Esto implica que: Quienes estén alcanzados por esta restricción deberán completar un proceso específico antes de poder volver a solicitar su pasaporte en Estados Unidos. El procedimiento depende de que el sistema federal actualice correctamente la información una vez cancelada la deuda, lo que puede tomar varios días o semanas según cada caso. Para recuperar la posibilidad de tramitar el pasaporte, deberán: