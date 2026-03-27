El Servicio de Impuestos Internos (IRS) puede embargar cuentas bancarias, propiedades y vehículos vinculados a una herencia cuando existen deudas fiscales pendientes. No es automático, pero sí una herramienta legal que puede activarse antes de que los bienes pasen a manos de los herederos. Este escenario afecta tanto a familias que reciben herencias con impuestos atrasados del fallecido como a quienes, aun heredando, mantienen deudas propias con el organismo. En ambos casos, el derecho sobre esos bienes puede ser intervenido para cubrir obligaciones fiscales. La clave está en entender en qué momento actúa el IRS, qué bienes puede alcanzar y qué medidas pueden tomarse para evitar que una herencia termine reducida o directamente absorbida por el pago de impuestos. El IRS puede intervenir una herencia cuando el patrimonio del fallecido tiene deudas fiscales sin saldar. Antes de distribuir los bienes, el administrador de la sucesión está obligado a pagar a los acreedores, y el organismo federal suele tener prioridad. Esto implica que cuentas bancarias, propiedades o vehículos que forman parte de la herencia pueden ser utilizados para cancelar esas obligaciones antes de llegar a los beneficiarios. Si los fondos no alcanzan, la herencia puede reducirse significativamente o incluso desaparecer. El proceso ocurre dentro de la sucesión, por lo que no siempre es visible para los herederos hasta etapas avanzadas. El IRS también puede actuar cuando quien recibe la herencia tiene impuestos atrasados propios. En ese caso, el derecho a heredar se considera un activo embargable, incluso antes de que el dinero o los bienes sean entregados. El organismo puede ordenar al administrador de la sucesión que desvíe la parte correspondiente del heredero directamente al pago de la deuda fiscal. Actuar con anticipación es clave. Una vez que el proceso de embargo se activa, las opciones se reducen y el control sobre los bienes pasa a manos de la autoridad fiscal.