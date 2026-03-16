Un proyecto científico internacional avanza hacia uno de los desafíos tecnológicos más ambiciosos de la historia: crear un sistema capaz de producir energía limpia prácticamente ilimitada a partir de la fusión nuclear. Se trata de ITER Organization, una iniciativa global que acaba de alcanzar una de las etapas más complejas desde su creación. El objetivo es construir el primer reactor experimental capaz de demostrar que la fusión nuclear puede generar energía a gran escala, replicando en la Tierra el mismo proceso que ocurre dentro del Sol. El gigantesco proyecto se construye en Cadarache, en el sur de Francia. Allí comenzó el ensamblaje definitivo del corazón del reactor tras más de dos décadas de desarrollo y cooperación científica internacional. La iniciativa es liderada por la Unión Europea y cuenta con la participación de potencias como Estados Unidos, Japón, Corea del Sur e India. El avance más reciente marca un punto clave en el proyecto: la instalación de los componentes principales de la cámara donde se generará el plasma, una esfera de energía que alcanzará 150 millones de grados Celsius, una de las temperaturas más extremas jamás controladas por la ingeniería humana. El núcleo del reactor está formado por una enorme cámara conocida como vacuum vessel, una estructura diseñada para soportar las condiciones extremas necesarias para producir fusión nuclear. Este componente se compone de nueve gigantescas secciones de acero fabricadas con precisión milimétrica. Cada una pesa decenas de toneladas y, en conjunto, superan las 400 toneladas, lo que convierte al corazón del reactor en una de las estructuras científicas más pesadas jamás construidas. La instalación de estos módulos está a cargo de Westinghouse Electric Company, que firmó un contrato cercano a los 168 millones de dólares para realizar el ensamblaje. Debido a la complejidad del proyecto, el montaje requiere robots especializados, mediciones láser de alta precisión y controles permanentes, ya que cualquier desalineación podría afectar la estabilidad del plasma. El objetivo del reactor es recrear el proceso de fusión nuclear, en el que átomos ligeros, principalmente hidrógeno, se fusionan entre sí liberando enormes cantidades de energía. Para lograrlo, el reactor utilizará campos magnéticos extremadamente potentes que mantendrán el plasma suspendido dentro de una especie de “jaula magnética”. De esta manera se evita que el material supercaliente entre en contacto con las paredes del reactor. La fusión nuclear es considerada por muchos científicos como la energía del futuro, ya que presenta varias ventajas clave: Controlar un plasma millones de grados más caliente que el núcleo del Sol es uno de los mayores retos de la ciencia moderna. Para lograrlo, el reactor necesitará: La sincronización de todos estos sistemas permitirá mantener el plasma estable dentro de su contención magnética. Si el experimento logra demostrar que la fusión nuclear es viable a gran escala, el impacto podría transformar completamente el sistema energético mundial. Los científicos consideran que esta tecnología podría abrir la puerta a reactores comerciales capaces de abastecer ciudades enteras sin emitir gases contaminantes y sin depender de recursos energéticos limitados.