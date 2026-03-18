La Autoridad de Ferrocarriles de Alta Velocidad de California presentó su Plan de Negocios 2026, donde detalla el cronograma, financiamiento y avances del esperado tren bala que conectará las principales ciudades del estado. La iniciativa busca transformar el transporte con un sistema rápido, moderno y libre de emisiones, aunque no está exenta de dudas por sus costos y plazos. El nuevo plan oficial fija fechas concretas para uno de los proyectos más esperados: El sistema permitirá operar hasta 36 trenes diarios, con servicios exprés que buscarán reducir significativamente los tiempos de viaje entre ambas regiones. Antes del sistema completo, el proyecto tendrá un debut parcial clave en el Valle Central: Este segmento inicial cubrirá 275 kilómetros y funcionará como base del sistema estatal de alta velocidad. Según la Autoridad de Ferrocarriles de Alta Velocidad de California, la construcción ya entró en una fase clave centrada en la instalación de vías y electrificación. Los números actuales muestran el progreso: Las obras se concentran en zonas como Madera, Fresno, Kings y Tulare, consolidando el avance en el Valle Central. El tren bala no solo apunta a revolucionar el transporte, sino también la economía. Hasta ahora, el proyecto generó: La mayoría de estos puestos fueron ocupados por residentes locales, lo que refuerza el impacto regional. El financiamiento fue uno de los principales desafíos, pero el plan 2026 propone nuevas estrategias: Además, medidas de optimización permitieron reducir el costo de la primera fase en 1.700 millones de dólares A pesar de los avances, el proyecto enfrenta cuestionamientos. El California Policy Center advierte sobre la brecha entre los fondos disponibles y el costo total. Según estimaciones: Por su parte, la California Legislative Analyst’s Office alertó sobre posibles déficits de financiamiento. También se cuestiona que algunos tramos utilicen vías compartidas, lo que podría afectar el objetivo de completar el viaje en menos de 2 horas y 40 minutos, establecido en la Proposition 1A.