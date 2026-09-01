El Servicio de Impuestos Internos (IRS) puede embargar la cuenta bancaria de los contribuyentes con deudas tributarias que no respondieron a los avisos de cobro. El mecanismo se mantiene activo durante septiembre como parte del proceso habitual de recaudación de la agencia.

La medida afecta a quienes ya recibieron una factura por impuestos adeudados y no pagaron ni acordaron una alternativa. Según la Publicación 594 del IRS, el embargo bancario es la etapa final de un proceso de cobro con pasos previos bien definidos.

¿A quién puede embargarle la cuenta el IRS?

El embargo no es una sanción inmediata ni automática para cualquier deudor. El IRS llega a esta instancia recién después de enviar al menos dos facturas por el monto adeudado.

Luego envía un Aviso Final de Intención de Embargo, con un mínimo de 30 días de anticipación antes de ejecutar la medida. Ese aviso da tiempo para pagar, apelar o negociar un plan de pagos.

Si el contribuyente no responde dentro de ese plazo, el IRS queda habilitado para notificar al banco y retener los fondos disponibles en la cuenta.

Los pasos antes de un embargo bancario

Primera factura por el impuesto adeudado, más multas e intereses.

Segunda factura si no hubo pago ni respuesta.

Aviso Final de Intención de Embargo, con 30 días de aviso previo.

Notificación al banco y retención de los fondos disponibles.

El embargo no es una sanción inmediata ni automática para cualquier deudor. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Cómo afecta el embargo y qué hacer para evitarlo?

Una vez notificado, el banco retiene todos los fondos disponibles hasta cubrir la deuda. El titular de la cuenta tiene 21 días para resolver cualquier disputa sobre la titularidad del dinero.

Pasado ese plazo, la entidad transfiere el monto al IRS junto con los intereses generados. La agencia no ofrece prórrogas adicionales una vez cumplido ese período.

Para evitar el embargo, el contribuyente puede solicitar un plan de pagos, un Ofrecimiento de Transacción por un monto menor, o pedir que el cobro se aplace por dificultad económica. El IRS no inicia embargos mientras esas solicitudes estén en evaluación.

Opciones antes de que el IRS embargue la cuenta