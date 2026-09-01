Poner vinagre dentro de la pava eléctrica y la cafetera es una solución casera y simple de implementar para combatir uno de los problemas más frecuentes de este tipo de electrodomésticos: la acumulación de sarro.

Con el uso cotidiano, los minerales presentes en el agua pueden quedar adheridos en las superficies internas y formar depósitos blancos. El vinagre, por su acidez ayuda a aflojar y descomponer acumulaciones, facilitando su eliminación.

Por qué el vinagre ayuda a sacar el sarro de la pava eléctrica y la cafetera

El sarro está formado principalmente por depósitos minerales que quedan después de utilizar agua repetidamente. Entre ellos el carbonato de calcio.

El vinagre contiene ácido acético, un ácido que puede reaccionar con estos depósitos y ayudar a descomponerlos. Por eso, dejar actuar la solución permite retirar los residuos que quedaron adheridos a la superficie.

El vinagre es un gran aliado para las rutinas de limpieza casero.

Cómo limpiar la pava eléctrica con vinagre

Antes de llevar a cabo este paso es esencial revisar las instrucciones del fabricante, pero si no existen contraindicaciones pueden seguirse los pasos a continuación

Desenchufar la pava y dejarla enfriar

Colocar una mezcla de vinagre blanco y agua en el interior que cubra toda la zona donde se acumuló el sarro

Calentar la solución según las indicaciones del fabricante

Vaciar completamente la mezcla

Enjuagar varias veces con agua limpia

Hervir agua limpia y desecharla para eliminar cualquier resto de vinagre u olor

Cómo limpiar la cafetera con vinagre

En este caso, los pasos a seguir son

Retirar el café y el filtro

Colocar una mezcla de vinagre blanco y agua en el depósito

Iniciar un ciclo de preparación

Desechar el líquido que queda en la jarra

Realizar dos o tres ciclos adicionales utilizando solamente agua limpia

Lavar la jarra y las partes desmontables con agua y jabón

El enjuague es especialmente importante porque el vinagre puede dejar olor y sabor si quedan restos dentro del circuito.