La visa americana es un documento esencial para la mayoría de los extranjeros que desean visitar Estados Unidos, pues existe una para cada tipo de viaje y, salvo que se cuente con una exención para tramitarla, las autoridades la solicitarán como requisito para habilitar el traslado al puerto de entrada.

En ese marco California, Texas, Nueva York, Florida e Illinois se encuentran entre los destinos más elegidos por los turistas que visitan el país y para viajar sin inconvenientes exigen -al igual que el resto de los territorios- que la visa presentada se encuentre en absoluta vigencia, por lo que es clave actualizarla cuando este requisito no se cumpla.

California, Texas, Nueva York, Florida e Illinois bloquean el ingreso de quienes postergaron la renovación de su visa americana

Aunque la validez de este documento depende de cada circunstancia particular, en el caso de las visas de tipo B1/B2 para turismo o tratamientos médicos, la vigencia del documento es de 10 años, por lo que ya no son válidas aquellas tramitadas antes de septiembre de 2016.

Independientemente de la vigencia del pasaporte contar con este documento es esencial para ingresar a Estados Unidos, a no ser que se cuente con una exención.

La visa generalmente debe actualizarse cada 10 años. Shutterstock

Por este motivo, cuando finalice el período de validez será esencial que se actualice el documento para volver a viajar. Verificar este dato y corroborar que el permiso se encuentre en completa vigencia es clave para evitar contratiempos.

Información importante sobre la actualización de la visa americana

El Departamento de Estado explica que para actualizar una visa americana es necesario pasar nuevamente por todo el proceso de solicitud de visado.

Sin embargo, existen determinadas situaciones en las que el solicitante de un visado puede eximirse de la entrevista al renovar el documento. Estos casos son detallados por cada Embajada de Estados Unidos.

Tan sólo los viajeros que califiquen para la revalidación automática podrán reingresar durante un período corto con un visado caducado.